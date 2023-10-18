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財經
2023-10-18 23:14:40

芯片大戰｜美加強出口限制 分析料最大輸家是英特爾

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芯片大戰｜美加強出口限制 分析料最大輸家是英特爾

分析指，英特爾的Habana Gaudi 2客戶，主要來自內地。(資料圖片)

美國升級人工智能芯片出口的限制，多隻芯片股持續下跌，誰是「大輸家」？天風國際證券分析師郭明錤認為，新禁令的最大輸家會是英特爾(Intel)，因為英特爾的Habana Gaudi 2客戶，主要來自內地。該股美股現報35.6美元，跌1.1%。

另外，郭明錤指，Nvidia亦受到新禁令負面影響，不過，內地客戶對AI芯片需求強勁，預期明年對AI芯片出貨比重達15%至20%，但需留意其他客戶需求能否抵銷新禁令的影響。NVIDIA現報424.58美元，下滑3.4%。

可趁低吸納AMD

至於AMD，郭明錤稱，如果AMD股價因美國對內地禁止銷售更多AI芯片而下跌，反而提供短線買入機會，因爲AMD目前主要客戶均以北美為主。AMD現報103.25美元，跌1.8%。

芯片大戰｜美加強出口限制 分析料最大輸家是英特爾

英特爾最大客戶為聯想，聯想今日收市重挫逾一成，度7.73元。(資料圖片)

花旗發表半導體行業報告，就美國更新限制向內地出售更先進的人工智能芯片，包括對例如Nvidia的A800和H800實施更嚴格限制等，認為此次規則更新是遏制內地人工智能及高效能運算能力，而消費者於應用程式基本上不受影響，由於內地伺服器製造商最近囤積了A800及H800，相信短期影響應有限。

聯想瀉一成 最差藍籌

至於本港芯片股方面，由於英特爾最大客戶為聯想集團(992)，聯想今日收市重挫逾一成，度7.73元，為表現最生藍籌，成交約9.7億元；中芯國際(981)則升2%，收報20.95元，成交約10.9億元，華虹半導體(1347)收報19.46元，跌1.1%。

 

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