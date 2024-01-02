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財經
2024-01-02 15:55:28

花旗料港樓價再挫逾一成 維持恒指今年目標不變

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花旗料港樓價再挫逾一成 維持恒指今年目標不變

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，本港樓市周期底部或在2025年出現，將取決利率走勢和內地宏觀環境。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪發表2024年環球投資前瞻，今年本港樓市將繼續回調，今年底恐再下跌逾10%，主要是供應偏多、息口仍然高企。另外，維持恒生指數今年中見23,000點的目標不變。

廖嘉豪：樓市周期底部或在2025年出現

廖嘉豪續指，本港樓市周期底部或在2025年出現，將取決利率走勢和內地宏觀環境。加上由於供過於求和需求疲軟，寫字樓租金或會進一步錄得中單位數跌幅。以及零售店舖租金走勢則受人民幣影響，而人民幣走弱影響內地遊客零售復甦，亦預期內地遊客偏好的購物地區零售租金將較為穩定，但其他地區商舖租金調整幅度可能較大。

未來12年或有高達2萬伙供應

他指，目前預期今年美國聯儲局將累計減息1厘，對本港經濟及樓市影響不會太快出現，特別是銀行會因應樓市風險調整最優惠利率(P)，若港銀保持審慎取態，或維持較高利率以對沖風險，估計美國減息不會令P大幅改變。
加上，未來12年本港或有高達2萬伙供應落成，但去年首10個月一手成交不足1萬伙，或繼續影響一手樓價；目前供樓成本仍高達4厘，高於約3厘的租金回報，持續影響入市意欲，相信供樓利率要回落至約3厘水平，看齊租金回報，才有助樓價回穩。

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中港股市予中性配置建議

至於股市方面，廖嘉豪指維持恒指至年中目標價23,000點不變，整體中港股市則僅給予中性配置建議。隨著市場對內地支持經濟政策有信心，特別是內房銷售方面有復甦力度，不排除年中能升至目標價，惟影響股市不明朗因素眾多，需要等待更清晰政策發力信息。股份方面，他看好內地互聯網及澳門濠賭股，因內地互聯網股份基本面良好、估值吸引，但整體投資情緒仍偏謹慎，如宏觀經濟環境繼續改善、地緣政治緊張局勢緩解，海外資金或從美國或印度等地重新轉向內地，故利好相關股份。此外，他看好科研、高端製造業包括新能源及電動車，另外還有現代化基建設施。

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今年博彩總收入料按年升19%

澳賭股方面，有三個因素支持澳門今年博彩總收入按年升19%，至2,160億澳門元；澳門訪客量將恢復，從去年第三季度水平(即疫情前約85%)持平；賭客平均注碼與去年持平，以及澳門逗留時間輕微增長(由於酒店總可供使用房間數量按年上升3%)；今年行業EBITDA預測將達87億美元，即恢復到2019財年的 90%，當時約為97億美元歷史新高。

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