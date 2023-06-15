花旗環球財富：聯儲局最快年底考慮減息 美股估值較高注意周期風險

花旗環球財富於今日(15日)發表2023下半年環球投資前瞻，對於美國聯儲局最新暫停加息，投資亞太區投資策略主管彭程表示，通脹回落給聯儲局創造空間，很可能已經結束加息周期，預計於今年年底或明年初考慮減息。 彭程指，市場在今年開始期待2024年的經濟復蘇，債券具有很高的投資價值，現金並非最佳保值工具，非美元資產將成為重要回報來源。通脹已經觸頂，通脹回落將有利於2024年資產價格，亦給美聯儲創造空間，很可能已經結束加息周期。至於美元是周期性走弱，且可能維持幾年時間，弱美元對大部分股市都是好消息，包括美股。

亞洲股票或受惠美元轉弱 不過花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪認為，美股估值較高，注意下半年周期風險，有選擇性增持高品質中小股。他稱，亞洲股票有機會受惠於美元持續轉弱，而內地股市估值重返低谷，再次回到「封城」水平；MSCI中國指數中的10個板塊裡，有一半的現金超過市值30%，6個板塊的除現金市盈率在11倍以下，包括非必需品消費和科技板塊。 另外，日本通脹回升，東京交易所迫使低估值公司提高資本回報，國際投資者進一步視日本為投資亞洲的優選管道，成為提振市場預期的三大重點，市場對日本再次樂觀。