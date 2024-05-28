花旗私銀：亞太區家族辦公室首季買日股 沽美國軟件科網股

花旗私人銀行發表2024年第一季家族辦公室投資報告，表示今年首季家族辦公室再次將流動資金投入市場，當中成熟市場大型股仍是家族辦公室的關注焦點，然而同時亦對成熟市場中小型股表現出興趣，並普遍認為投資級別固定收益資產仍具價值。

亞太區方面，報告指亞太區家族辦公室客戶較其他地區客戶持有較低比例的現金，並將更多資產配置於股市。當中固定收益資產已連續第五季錄得資金淨流入，成熟市場投資級別債券及成熟市場主權債券均錄得最大規模的資金淨流入，大部分買入活動以美國國庫債券及優質金融機構債券為主。