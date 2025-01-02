花旗維持恒指28000目標 料樓市年中見底｜大行前瞻

他又預計，上月一線城市及較優質的二線城市銷售或溫和反彈，今年第一季銷情或稍緩；並認為內房的去庫存周期和價格穩定趨勢或在今年至2027年繼續。內地互聯網方面，他料以舊換新補貼在今年將擴展到更廣泛類別，而內地及出境遊需求將保持穩健和強韌。

內房或續去庫存至

內房或續去庫存至 2027 年

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花旗銀行發表2025年環球投資前瞻，維持恒生指數今年中目標26,000點，年底目標28,000點，為市場最牛看法。該行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，對中國股市看法積極，A股比H股或有更大上升空間，因更能直接受惠支持股市措施。

至於香港樓市，該行預期住宅價格或在今年中後見底；正在上升的住宅租金回報率或開始引起投資需求，但負收益率情況仍需時收窄；而放寬非自用住宅物業按揭限制(按揭成數升至70%及供款與入息比率上限升至50%)支持投資需求。

標普 500 指數年中目標 6100 點

美股方面，廖嘉豪預期標普500指數今年年中目標價達6,100點，以及年終目標價6,500點，預計美國核心通脹率將在明年上半年降至2%，聯儲局或能在上半年前逐步減息。該行建議在持有美國國債的基礎上配置各種信貸資產類別，以提高整體投資組合收益率。投資者或可考慮在核心固定收益投資組合配置中年期(4年期)投資級別企業債。