花旗轉慎審 削目標兩成 恒指看22000

大行陸續下調港股目標價！原本將今年底恒生指數目標價訂為28,000點、主要大行中最牛的花旗，昨以盈利增長下調為由，將大市年底目標降至22,000點，上半年目標亦由26,000點，降至21,000點，降幅達兩成。不過花旗認為，今年3月的兩會或會釋出5個股市催化劑，並推薦7隻潛力股。
花旗認為，內地今年要增長穩定，主要取決美國關稅及中央刺激措施，該行預料美國會在今年第二季起逐步上調關稅，並以15%起逐步增加，並因而令內地出口減少6%，國內生產總值(GDP)跌1%。不過，3月的兩會或會出現五大焦點，包括促進內需消費；控制過剩產能；加速及深化新產品開發；國企改革及放寬政策促進旅遊業。
稱估值仍折讓 推薦7隻H股
花旗將今年恒指每股盈利下調至5.1%，去年1月及8月分別預測為9.4%及6.8%；MSCI中國指數每股盈利則由1年前的14.2%，降至9%。該行指，恒指目前市盈率8.8倍，仍低歷大平均1至2個標準差，估值仍處於折讓水平。
該行指未來在不確定性增加，投資方向宜揀內需而非出口；揀服務業而非商品業；揀A股而非H股。花旗目前的H股首選股為騰訊控股(700)、攜程集團(9961)、小米集團(1810)、ASMPT(522)、比亞迪(1211)、友邦保險(1299)和海爾(6690)。至於A股則揀招商銀行及平安保險。
港股連彈3日 中芯闖高後捱沽
大市方面，港股昨在美國上月核心通脹低於預測引發減息憧憬下走高，恒指一度升378點，收市仍漲236點或1.2%，報19,522點，連升3日累漲648點或3.4%，主板成交額1,423億元。另外A股昨亦升0.3%。
中芯國際(981)成昨日最活躍港股，成交額111.68億元，按日多六成，股價昨早段曾升近7%、創逾4年高，及後一度由高位累挫12%，收市仍倒跌3.2%，報36元。