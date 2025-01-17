花旗轉慎審 削目標兩成 恒指看22000

大行陸續下調港股目標價！原本將今年底恒生指數目標價訂為28,000點、主要大行中最牛的花旗，昨以盈利增長下調為由，將大市年底目標降至22,000點，上半年目標亦由26,000點，降至21,000點，降幅達兩成。不過花旗認為，今年3月的兩會或會釋出5個股市催化劑，並推薦7隻潛力股。

花旗認為，內地今年要增長穩定，主要取決美國關稅及中央刺激措施，該行預料美國會在今年第二季起逐步上調關稅，並以15%起逐步增加，並因而令內地出口減少6%，國內生產總值(GDP)跌1%。不過，3月的兩會或會出現五大焦點，包括促進內需消費；控制過剩產能；加速及深化新產品開發；國企改革及放寬政策促進旅遊業。