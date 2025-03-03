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財經
2025-03-03 17:35:31

花旗險誤匯81兆美元予客戶　90分鐘後才發現

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花旗銀行(路透社)

花旗銀行(路透社)

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近日美國花旗銀行發生一宗驚人交易錯誤，一名客戶的帳戶意外收到高達81兆美元，錯誤在90分鐘後才被發現，而負責處理交易的兩名員工未能察覺，最後終於在第3名員工處理時發現。所幸這筆交易在數小時內被撤銷，未對銀行或客戶造成實際損失。

原本要匯280美元

英國《金融時報》近日報道，事件發生於去年4月，花旗集團原本要匯280美元予客戶，原因在於「輸入錯誤」及「備份系統介面設計過於繁瑣」，令該筆交易被系統卡住，一名員工被要求手動輸入交易數據，然而該程式的「金額」欄位預設填入了15個零。理應刪除多餘數字的員工並未察覺，最終導致錯誤交易發送。

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這筆錯誤轉帳金額驚人，遠超全球首富、Tesla創辦人伊隆馬斯克的總財富，根據彭博億萬富翁指數，馬斯克的身家約為3,510億美元。更令人震驚的是，這筆巨額交易先後經過兩名支付部門員工的手，分別是一名支付部門員工及負責要在隔日交易執行清算前進行檢查的主管，但他們都未察覺問題。直至第三名員工在檢查銀行帳戶餘額時，才發現異常，當時距離交易發送已過了90分鐘。

所幸這筆交易在數小時內被撤銷，未對銀行或客戶造成實際損失。花旗銀行形容這起事件為「險些失誤」，並表示銀行及時發現輸入錯誤，成功撤銷錯誤交易，確保資金未流出。事件已經通報美國聯邦準備理事會及美國通貨監理局。

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