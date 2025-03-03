花旗險誤匯81兆美元予客戶　90分鐘後才發現

近日美國花旗銀行發生一宗驚人交易錯誤，一名客戶的帳戶意外收到高達81兆美元，錯誤在90分鐘後才被發現，而負責處理交易的兩名員工未能察覺，最後終於在第3名員工處理時發現。所幸這筆交易在數小時內被撤銷，未對銀行或客戶造成實際損失。

原本要匯280美元

英國《金融時報》近日報道，事件發生於去年4月，花旗集團原本要匯280美元予客戶，原因在於「輸入錯誤」及「備份系統介面設計過於繁瑣」，令該筆交易被系統卡住，一名員工被要求手動輸入交易數據，然而該程式的「金額」欄位預設填入了15個零。理應刪除多餘數字的員工並未察覺，最終導致錯誤交易發送。