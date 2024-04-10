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財經
2024-04-10 14:30:00

花旗首創「緊急暫停電子理財服務功能」　防賬戶被盜用｜銀行動態

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花旗首創「緊急暫停電子理財服務功能」　防賬戶被盜用｜銀行動態

花旗首創「緊急暫停電子理財服務功能」　防賬戶被盜用｜銀行動態

為應對銀行賬戶安全，花旗銀行宣布，即將推出市場首創「緊急暫停電子理財服務功能」，以響應金管局就銀行採取額外保安措施之呼籲，加強保障客戶賬戶安全。

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花旗銀行指，客戶如發現賬戶出現可疑的登入活動或懷疑賬戶被盜用時，可即時透過該行的「Citi Mobile® App」，設於首頁的「緊急中心」，以啟動該功能以即時鎖上電子理財服務，並可以全數碼渠道解鎖並恢復服務。

該行指，系統亦會要求客戶確認啟動該功能，並會於成功啟動該功能後透過電子郵件及SMS發送確認通知。該行會就已啟動「緊急暫停電子理財服務功能」的客戶實施多種服務限制以確保賬戶安全。碼以確保賬戶安全。

除了暫停電子理財服務外，客戶亦可於「緊急中心」直接報失懷疑被竊、被盜用或已遺失的信用卡。如客戶確認已採取所有必要的措施，包括報失信用卡或已檢查交易詳情，則可使用同 一裝置解除「緊急暫停電子理財服務功能」，以恢復電子理財登入及服務。在解除暫 停服務的過程中，客戶將需要重設密碼以確保賬戶安全。

  • 不能登入網上理財 
  • 該行手機App會轉為唯讀模式，只能查閱交易資料 （信用卡或扣賬卡新交易、自動櫃員機功能以及銀行和投資客戶已預設的交易則不受影響） 

花旗銀行數碼銀行業務部主管胡偉賢表示：「我們明白到現時客戶需要方便且安全的數碼渠道處理各項銀行或理財需要。我們的數碼活躍用戶為 88%，花旗銀行一直致力優化及提升數碼服務體驗，除不斷推出嶄新服務之外，亦十分着重客戶的賬戶安全， 我們很高興成為香港首間銀行推出此保安功能，透過持續提升服務及加強保安，讓客戶隨時隨地安心使用我們的銀行服務。」

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