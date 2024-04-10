花旗首創「緊急暫停電子理財服務功能」　防賬戶被盜用｜銀行動態

為應對銀行賬戶安全，花旗銀行宣布，即將推出市場首創「緊急暫停電子理財服務功能」，以響應金管局就銀行採取額外保安措施之呼籲，加強保障客戶賬戶安全。

花旗銀行指，客戶如發現賬戶出現可疑的登入活動或懷疑賬戶被盜用時，可即時透過該行的「Citi Mobile® App」，設於首頁的「緊急中心」，以啟動該功能以即時鎖上電子理財服務，並可以全數碼渠道解鎖並恢復服務。

該行指，系統亦會要求客戶確認啟動該功能，並會於成功啟動該功能後透過電子郵件及SMS發送確認通知。該行會就已啟動「緊急暫停電子理財服務功能」的客戶實施多種服務限制以確保賬戶安全。碼以確保賬戶安全。