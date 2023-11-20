花旗香港據報削減職位　花旗香港：將會採取一些艱難的決定

花旗預計周一（20日）公布集團重組方案，有本地傳媒報道，花旗香港的職位數目亦會受集團整體收縮人手影響，但僅屬於低雙位數目；至於花旗多位駐香港高層的職銜，亦已從9月起更改，以反映花旗更改業務區域分類，當中「亞太區」將納入為「北亞及澳洲地區」。花旗香港對削減職位回應，將會採取一些艱難的決定。

《信報》報道，現時花旗香港員工人數約4,500人，惟不清楚擔當或兼任區域職務角色的員工攤佔多少。花旗亦更改業務區域，將「亞太區」將納入為「北亞及澳洲地區」。

其中高層職銜同樣已變更，花旗環球財富管理亞太區主管伍燕儀，獲任命為花旗集團北亞及澳洲地區及銀行業務主管，負責企業、商業及投資銀行業務；原香港花旗銀行總經理江碧彤，獲任命為北亞和澳洲財富管理主管，共同負責香港和新加坡等地財富管理業務 。

就是次事件，花旗香港回應《信報》表示，將會採取一些艱難及相應而來的決定，實現集團策略目標，重申本港一直是並繼續是花旗集團重要市場，並是集團四大環球財富管理樞紐之一。

外電亦報道，花旗將於周一將公布近20年最大型的裁員計劃，但規模待定，該行上月已公布，將管理團隊的層級從13級削減至8級，在最高級的兩個層級，已減少15%功能角色和60個委員會，也會取消地區和業務設有聯席主管的安排。