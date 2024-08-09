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財經
2024-08-09 12:40:00

花旗香港金融市場部搬新Office福利勁多　「人體工學辦公椅」等人人有份

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花旗香港金融市場部搬新Office福利勁多，「人體工學辦公椅」等人人有份。

花旗香港金融市場部搬新Office福利勁多，「人體工學辦公椅」等人人有份。

花旗香港金融市場部近日搬Office，新樓層位於原址的中環花園道三號冠君大廈。新Office辦公室及交易樓層（Trading floor）兩層總樓面面積達3萬平方呎，讓原本駐足於不同樓層的同事一起在更大的空間工作。不止搬新Office，員工福利亦勁多，更包括人人有份的「人體工學辦公椅」等。

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每座位均配置「電動升降辦公桌」等

花旗表示，集團致力為員工提供一個更健康、貼心的工作環境，不止增設更大的休憩空間，每個座位均配置「電動升降辦公桌」和符合人體工學的辦公椅，更設有供不同宗教同事使用的祈禱室，以及專為在職媽媽而設的「獨立哺乳間」。

而新Office設計亦參照國際認可的LEED（能源與環境設計先導，全稱「Leadership in Energy and Environmental Design」及WELL健康建築標準（WELL Building Standard）等認證， 包括室內綠化牆、空氣淨化系統、節水節能裝置，以及採用環保建築物料和傢具等。 

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花旗高管：短期內將再有數名高層調駐香港

此外，開幕儀式由日本改駐香港的花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（Marc Luet）、日本、北亞及澳洲區域金融市場主管Paul Smith，以及香港區金融市場主管林穎聰 （Charles Lam）主持，慶祝全新Office啟用。

今年年初由倫敦派駐香港的Paul Smith表示，作為亞洲首要的國際金融中心，香港是 一個現代化及充滿活力的城市，持續吸引來自全球各地的人才，他還透露短期內將再有數名高層管理人員調駐香港。

Paul Smith稱，香港一直是花旗的關鍵策略市場之一，集團將繼續為本地業務的未來發展投放更多資源；林穎聰則表示，歷時10個多月的裝修工程，是花旗全球所有Trading floor中最先進和最環保，相信「happy staff，happy clients」，希望優化後的工作環境為團隊及業務帶來正面的影響。

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