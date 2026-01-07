花旗：恒指年底目標28800點 料樓價升3% 租金升5%

花旗銀行發表2026年環球投資前瞻，該行維持對恒指今年中及年底的目標價分別為27,500點及28,800點。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，指數層面上未必有很多上升空間主要與中資股盈利表現有關，能否大幅回升仍需視乎市場消費信心。板塊方面，廖嘉豪預計受惠於國策或盈利，科技、互聯網、保險、醫療保健及消費股如餐飲及博彩等均有機會錄得增長。
另一方面，花旗看好今年美股表現，廖嘉豪表示美國減息、盈利穩健及人工智能發展，均為美股構成利好因素，並支持美股整體高估值的情況，該行將標普500指數年中目標定為7200點，年底目標定為7700點。針對AI行業，該行認為料企業應用AI階段由驗證概念走向執行實際業務，並調高2025年至2030年各AI模型的總收入預測，預計將從2025年的430億美元增至2030年的9,750億美元。
金價方面，花旗預測今年首季金價為每安士4200美元，第二至第四季會回落，鑑於經濟周期性下行壓力、對財政政策可持續性的憂慮、機構投資者需求及地緣政治等因素導致黃金配置水平和價格或在未來數月保持高企。但若市場對美國經濟增長信心增強，以及對聯儲局獨立性的信心增加，屆時或降低黃金投資需求。整體而言，該行認為金價樂觀情境機率仍達30%，反映美國經濟周期性壓力及聯儲局獨立性風險仍在，導致市場仍有機會加配黃金。
料本港樓價升3% 租金升5%
花旗預測2026年香港住宅樓價或按年升3%，並將展開為期多年的上升周期，主要因為新賣地供應處於14年低位，低於一手銷量，加上一手淨吸納量回升，預計從2026年起，年度一手銷量約為2.1萬個(創2019年以來新高)，而完工量則為2萬個。另外，每年新增非本地學生簽證審批人數將增加1萬，將帶動租賃及未來置業需求，該行料租金將按年升5%。
委內瑞拉政局陷入動盪，不過廖嘉豪認為消息對市場衝擊短暫且有限，主要因為委內瑞拉石油出口量佔比並不高，預計布蘭特期油可企穩每桶60美元以上。