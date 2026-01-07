花旗：恒指年底目標28800點 料樓價升3% 租金升5%

花旗銀行發表2026年環球投資前瞻，該行維持對恒指今年中及年底的目標價分別為27,500點及28,800點。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，指數層面上未必有很多上升空間主要與中資股盈利表現有關，能否大幅回升仍需視乎市場消費信心。板塊方面，廖嘉豪預計受惠於國策或盈利，科技、互聯網、保險、醫療保健及消費股如餐飲及博彩等均有機會錄得增長。

另一方面，花旗看好今年美股表現，廖嘉豪表示美國減息、盈利穩健及人工智能發展，均為美股構成利好因素，並支持美股整體高估值的情況，該行將標普500指數年中目標定為7200點，年底目標定為7700點。針對AI行業，該行認為料企業應用AI階段由驗證概念走向執行實際業務，並調高2025年至2030年各AI模型的總收入預測，預計將從2025年的430億美元增至2030年的9,750億美元。