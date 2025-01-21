花旗：美國首階段對華加徵15%關稅 大削今年恒指目標至22000點

美國總統特朗普正式上任後，加徵關稅勢頭率先瞄準美洲區，暫未表明其對華政策。花旗銀行研究部董事總經理劉顯達表示，特朗普政府料逐步對中國增加關稅，首階段將於今年下半年增加15個百分點，關稅水平將由19%攀升至34%，相應給中國出口及國內生產總值GDP帶來6%和1%的負面影響。

他續指，最終是否加徵60%關稅仍需要看雙方議價能力，而他認為美國對華議價能力並不如其對加拿大及墨西哥等國家高，關稅政策目前對中港股市短線影響較小。

中國 GDP 預計增長 4.2%

劉顯達稱，今年中國GDP預計增長4.2%，經濟挑戰主要來自內部消費疲軟及外部關稅壓力。為應對挑戰，他認為，今年三月兩會期間國家政策將從五個方面著手提振經濟，包括刺激國內消費，減少產能過剩，加快及深化新產品發展(尤其是科技領域)，推進國企改革及促進旅遊業發展。在出口戰略方面，他建議中國加強與一帶一路沿線國家的貿易往來，並著重發展具競爭優勢的產業，如汽車及機械製造等。