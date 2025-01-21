花旗：美國首階段對華加徵15%關稅 大削今年恒指目標至22000點

美國總統特朗普正式上任後，加徵關稅勢頭率先瞄準美洲區，暫未表明其對華政策。花旗銀行研究部董事總經理劉顯達表示，特朗普政府料逐步對中國增加關稅，首階段將於今年下半年增加15個百分點，關稅水平將由19%攀升至34%，相應給中國出口及國內生產總值GDP帶來6%和1%的負面影響。
他續指，最終是否加徵60%關稅仍需要看雙方議價能力，而他認為美國對華議價能力並不如其對加拿大及墨西哥等國家高，關稅政策目前對中港股市短線影響較小。
中國GDP預計增長4.2%
劉顯達稱，今年中國GDP預計增長4.2%，經濟挑戰主要來自內部消費疲軟及外部關稅壓力。為應對挑戰，他認為，今年三月兩會期間國家政策將從五個方面著手提振經濟，包括刺激國內消費，減少產能過剩，加快及深化新產品發展(尤其是科技領域)，推進國企改革及促進旅遊業發展。在出口戰略方面，他建議中國加強與一帶一路沿線國家的貿易往來，並著重發展具競爭優勢的產業，如汽車及機械製造等。
花旗預計今年中國人民銀行將降息50個基點以支持經濟，低利率環境有利估值提升，相信今年A股整體表現將優於H股，呼籲投資者多關注A股內需及服務板塊，特別是有針對性政策助力的消費股，如汽車、電子消費品等，亦相信旅遊業發展將利好交通運輸板塊，同時低利率環境下看好收息股。
首選7隻潛力股
港股投資策略方面，花旗大幅下調恒指目標，將年底目標從28000點調降至22000點，相當於預測市盈率10.1倍，上半年目標則由26000點下修至21000點，相當於預測市盈率9.8倍，反映恒指成份股盈利預期下調。
該行港股首選清單以科技、交通及互聯網企業為主，維持騰訊控股(700)、攜程集團(9961)、小米集團(1810)、ASMPT(522)、比亞迪(1211)和海爾(6690)，並新納入友邦保險(1299)，認為該股當前估值具吸引力，且看好中國人口老齡化趨勢下保險業的長期增長潛力。