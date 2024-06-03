花旗：高淨值客戶資金 上季流入投資及保險產品

市場普遍預期利率見頂，花旗銀行(香港)總裁江碧彤表示，首季該行Citigold或以上級別客戶出現陸續將資金由定存轉向投資產品及保險的趨勢，相關範疇按淨新投資計，上季有不錯的升幅，並在利息回報結台參與股票市場的誘因下，對買股票掛鈞產品有明顯興趣，並形容投資氣氛已轉活躍。
首季新客大漲24% 海外新客倍升
另外，新增Citigold或以上級別客戶中，首季新客大升24%，並為2018年以來最高升幅的季度；而單計國際私人銀行的客戶，上季則大升1.1倍。即使是級別的升級數量，上季亦有23%增長。
另外，集團最近一項針對高淨值人士的調查顯示，過去5年扣帳卡在香港的使用漸趨普及，結果顯示整體使用率上升了 90%，70%受訪者更傾向於使用扣帳卡進行海外消費，90%用於支付子女在國外的生活費用。
扣帳卡使用趨升 去年增長近3倍
江碧彤指，銀行整體客戶的扣帳卡使用量比疫情前增長接近3倍，Citigold Private Client客戶的使用量更大增超過7倍。同時，Citigold Private Client扣帳卡外幣交易筆數在首季按年增長超過50%，大部分增幅來自餐飲、旅遊和日常購物等領域。
集團指，扣帳卡使用的明顯上升趨勢，顯示高淨值、尤其是經常外遊和有子女在外地升學的客戶，對扣帳卡服務的需求和使用量正不斷增長，因而新推出Citigold Private Client World Elite Mastercard扣帳卡，將每日消費限額現可按個人需要調整至最高30萬元，為全港最高。