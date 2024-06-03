花旗：高淨值客戶資金 上季流入投資及保險產品

市場普遍預期利率見頂，花旗銀行(香港)總裁江碧彤表示，首季該行Citigold或以上級別客戶出現陸續將資金由定存轉向投資產品及保險的趨勢，相關範疇按淨新投資計，上季有不錯的升幅，並在利息回報結台參與股票市場的誘因下，對買股票掛鈞產品有明顯興趣，並形容投資氣氛已轉活躍。

首季新客大漲24% 海外新客倍升

另外，新增Citigold或以上級別客戶中，首季新客大升24%，並為2018年以來最高升幅的季度；而單計國際私人銀行的客戶，上季則大升1.1倍。即使是級別的升級數量，上季亦有23%增長。