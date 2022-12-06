若美國會通過新聞競爭與保護法案 Facebook考慮刪除新聞

美國國會或即將通過《新聞競爭與保護法》（Journalism Competition and Preservation Act）法案，加入必須通過的年度國防法案中。若法案通過，將可協助一些較小型的新聞媒體和Google及Meta等公司談判，就提供新聞內容達成共識，從而增加收入。
不過Facebook母公司Meta認為，法案未意識到，新聞業將內容放上平台是有助盈利，形容法案並不公平，若通過或會刪除平台上的新聞內容。
Meta發言人史東（Andy Stone）周一在推特專號上刊登聲明批評，法案不公平地忽視，透過增加瀏覽及訂閱量為新聞機構帶來的價值。若法案獲得通過，公司將會被迫考慮將平台上的新聞內容移除，而非屈服於政府規定下的談判。他亦形容法案將開創可怕的先例，單獨要求一間私人企業補貼其他私人企業。
美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）和電腦及通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association ）等逾20個團體亦促請國會不要批准法案，稱將令新聞媒體行業獲得反壟斷豁免，且法案亦未有要求媒體機構將談判所得利潤需公平地支付予記者。
美國新聞媒體聯盟（The News Media Alliance）表示，媒體無法承受更多大型科技企業更長時間地濫用內容，指出若國會不盡快採取行動，社交平台將會成為美國實際的地方媒體。