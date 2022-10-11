英倫銀行擴大緊急買債範圍 圖恢復債市秩序

英倫銀行擴大緊急買債範圍，以恢復因為財相關浩霆的迷你預算案引發的市場混亂。（資料圖片）

英倫銀行（英國央行）最新宣布，擴大緊急債券購買範圍，以涵蓋與指數掛鈎的國債。英國央行表示，由 10月1日至14日，試圖恢復英國債券市場的秩序，保護英國的退休金。這是英國央行日內第二度擴大特別救助計劃，此前，該行於周一宣布擴大每日買債規模由最多50億英鎊，調高至100億英鎊，並會設立流動性工具，以協助紓緩債務主導投資（liability driven investment，簡稱LDI）基金的流動性壓力。

英國國債利率因為英國新任財政大臣關浩霆，於9月上任後公布的迷你預算引發，雖然當中遇最大反對聲音的退稅計劃在本月初被撤回，但迷你預算案所引發的市場動盪並未完全停止，市場出現大規模拋售英國國債，債價急跌導致債息創新高，引發金融市場混亂。央行被迫於上月底出手干預，承諾從市場買入最多650億英鎊的長年期國債，至本月14日（即本周五），以紓緩危機。

進入原計劃的最後階段，英倫銀行再次警告，在LDI計劃下的退休基金仍然有財政不穩的風險。英倫銀行在聲明中指出，現時市場的功能失效，加上急於求售的前景在自我加強，會對英國金融市場構成重大風險。前英倫銀行副長John Gieve相信，周一債市表現必定令英倫銀行感到憂慮，以致行動加碼。英鎊暫企穩於約1.1美元水平。