英國住戶電費凍結兩年 上限每年仍逾2萬

英國新任首相卓慧思（Liz Truss）公布將凍結英國每年能源價格上限，一般英國家庭電費賬單將凍結於每年2,500英鎊（約2.3萬港元），直至2024年。這份將於10月1日起實施的能源方案，涉及開支或高達1,500億英鎊，但卓慧思拒絕提供預算，指非常時期要用非常手段。

每年2,500英鎊的數字，已扣減每戶大約150英鎊的綠色稅（green levy），並會取代現行能源價格上限，可讓英國普通家庭平均節省1,000英鎊（約9,070港元）。

新政府今年冬天亦會支持所有企業、慈善團體及公立機構應對能源問題，提供半年能源開支擔保。卓慧思指出，方案將有助降低通脹5個百分點。

英能源方案涉巨額或高達1500億英鎊

其次，政府將聯同英倫銀行設立400億英鎊（約3,628億港元）基金，以確保能源企業的資金流動性，令他們在能源批發市場維持競爭力，確保能源價格穩定，亦減低能源零售商今年冬天需要政府援助的機會。

另外，卓慧思批准在北海進行更多油氣勘探，解除以水力壓裂法開採的禁令，務求增加英國本土能源供應。政府最快下周展開新一輪油氣發牌工作，預期可發出超過100個新牌照。新政府希望通過使用水力壓裂、擴大核能和可再生能源發電，確保英國於2040年成為能源淨出口國。