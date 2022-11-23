英國向油公司增收暴利稅　或影響2000億英鎊能源投資

英國向油公司增收暴利稅或影響2000億英鎊能源投資。（資料圖片）

英國政府上周公布，2025至2028年向北海地區油氣生產商額外徵收的能源利得稅（EPL）稅率，將由原先的25%升至35%，引來石油業界批評，或影響2000億英鎊的能源投資計劃。

蜆殼石油英國主席David Bunch表示，英國政府決定對油氣商增收暴利稅，公司將檢討未來十年在英國投資最多250億英鎊的計劃。他稱投資計劃將逐一被檢視，又指加稅下可動用收入減少，投資亦會減少。

蜆殼早前提出未來十年在英國投資200億至250億英鎊，涉及油氣基建、離岸風力發電、電動車充電及氫能。

蜆殼主席：將檢討未來十年在英投資

挪威國營油企Equinor亦表示，因應能源利得稅改變，將重新檢視其於北海的投資計劃，包括預料為英國帶來268億英鎊經濟利益的Rosebank計劃。