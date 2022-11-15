英國失歐洲金融中心一哥地位 股市總值被法國超越

英國經濟前景令人擔憂導致資產價格受壓，令英國股市被法國「爬頭」，喪失歐洲股票市場一哥的地位。根據《彭博社》匯編的數據，截至昨天（11月14日），法國股市目前市值2.823萬億美元，以2.821萬億美元的些微優勢超越英國，成為歐洲最大股票市場。

分析認為，早前英國前首相卓慧思（Liz Truss）的迷你預算案險釀金融危機，英國股票和債券市場總市值蒸發了約5,000億美元，英鎊兌美元一度跌至1985年以來的最低位，對英國暗淡的經濟前景造成進一步的打擊。而且，英國股市相對較專注於本地市場，而當地民眾相對其他歐洲國家，面臨較大能源價格高企的壓力，加上利息飆升令供樓負擔增加，英國股市今年以來大跌。

相反，包括LVMH SE、Gucci所屬公司Kering SA等在內的法國奢侈品品牌近期受到中國傳放寬防疫政策而有所提振。特別是LVMH 應對全球經濟衰退的擔憂方面表現良好，銷售額創下歷史新高，股價在2022年僅下跌3.8%，市值高達3,600億美元，歐洲市值最大的公司。