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財經
2023-11-24 14:45:50

英國巴克萊銀行料裁員多達2000人　冀節省10億英鎊成本

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英國巴克萊銀行料裁員多達2000人　冀節省10億英鎊成本

英國第二大的巴克萊銀行（Barclays），傳出將大規模裁員，期望能省下10億英鎊（約97.8億港元）成本開支，預計將裁減1500至2000個工作崗位。

繼近期花旗集團（Citigroup）大規模調整集團組織之後，再傳出金融圈將有大規模裁員。據《路透社》獨家報道，全英國第2大銀行巴克萊（Barclays）正規劃大規模裁員，期望能減少10億英鎊（約97.8億港元）成本開支，若全面實施恐有1500人至2000人丟掉飯碗。

裁員主要針對服務部門

《路透社》報道，在執行長文卡塔克里希南（C.S. Venkatakrishnan）領導下，巴克萊管理階層正在審查提高盈利能力的建議，可能會裁撤的人力將主要集中在巴克萊執行服務部門（Barclays Execution Services），內部簡稱為BX部門。

據悉，巴克萊的BX部門成立於2017年，主要在整合該行英國零售銀行、國際業務這兩大主要業務部門的支持功能，消除重複工作，執行危機後風險管理。近年BX的人員和成本大幅增長。監管文件顯示，截至2022年底，BX部門員工人數從2017年底的2萬人增至約2.23萬人，目前佔巴克萊員工總數的四分之一以上。

股價表現遠遜匯豐

巴克萊整個集團未來幾年努力削減多達10億英鎊（約97.8億港元）開支，裁員建議是這個總體目標的一部分。10億英鎊成本的節約目標，相當於巴克萊2022年150億英鎊基本年度營運支出的約7%。

《路透社》指出，執行長文卡塔克里希南自2021年11月1日上任以來，巴克萊銀行的股價已經下跌了26%；相較之下，德意志銀行（Deutsche）的股價變化不大，而匯豐銀行（HSBC）股價已經上漲了37%。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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