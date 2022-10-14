英國政府傳計劃逆轉部分刺激計劃 英鎊重上1.13水平

《彭博社》引述知情人士報道，英國首相府與財政部官員正設法促使首相卓慧思撤回部分大規模減稅措施。受到消息刺激，隔夜英鎊兌美元上升1.9%，最新報1.1309美元，兌歐元亦升至5周高位，最新報1.1575。

報道稱，英國相關官員正起草一些選項給卓慧思，但未作最終決定，須等待財相關浩霆在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）年會後返回倫敦再商議。

國際貨幣基金組織（IMF）繼上月底發聲明建議英國重新評估財政計劃後，該組織的首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas受訪時亦指出，財政政策不能與貨幣政策背道而馳，有其重要性，就像一輛車裡面有2個人，每人都有軚盤，但如果雙方轉往不同方向是行不通的。

他認為，央行需要通過加息來控制通脹，同時財政政策也非常重要，但應該要以與央行目標一致的方式來實現，指減稅計劃與貨幣政策的目標出現矛盾。

IMF：財政政策不能與貨幣政策背道而馳

另外，市場期望英國政府逆轉部分刺激計劃，加上英倫銀行大手買入英國長期國債，英國30年期國債孳息率昨最多回落至4.36厘。不過英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）重申，緊急買債措施將如期於周五結束後，關浩霆在出席IMF年會期間向《天空新聞》表示，若英國金融市場下周開市時再動盪，英倫銀行需負責。《彭博社》形容，關浩霆和英國政府準備讓貝利成為市况潛在動盪的替罪羊。