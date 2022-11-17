英國要求中資Nexperia出售英國最大晶片廠86%股權

英國政府以國家安全為由，要求中資企業Nexperia出售英國最大晶片工廠Newport Wafer Fab（NWF，現時稱為Nexperia Newport Limitied）最少86% 股權，將其持股還原至2021年7月增持前的14%。Nexperia對當局的決定表示震驚，指收購案早前已經經過兩次審視，公司將會提出上訴，推翻決定。

綜合外電報道，英國政府早前宣布會審查Nexperia於2021年收購NWF的交易，是引用當地今年初通過的《國家安全和投資法》。有關法例容許政府審查並阻止對敏感行業的收購和投資。

Nexperia在NWF的持股比例，於2021年7月由14%增加至100%。英國商業、能源及工業策略大臣Grant Shapps周三下令，要求該公司至少出售NWF的86%股權，還原至交易前14%的水平。

Nexperia 母公司為上海上市的聞泰科技

報道指出，總部設於荷蘭的Nexperia，母公司為上海上市的聞泰科技。Nexperia一再強調，它與母公司均獨立於中國政府。Nexperia表示，工廠500 多名員工對撤資提出重大關切。該公司表示會挑戰有關命令，以保住工廠和工作崗位。

英國當局強調做法是必要，符合減低國家安全風險的目標。商業大臣夏博思表示，英國歡迎推動增長和就業的外國投資和貿易，但如果發現國家安全風險，會採取果斷行動。

英國首相府周三宣布，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）與中國國家主席習近平原定在印尼峇里二十國集團（G20）峰會上會面，因行程問題而取消。