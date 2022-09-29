英央行救債市提信心 道指撲548點英鎊反彈

受到英倫銀行宣布推出緊急買債計劃支持，英美債息回落，美股連跌6日後反彈，道瓊斯工業指數顯著反彈，全日收市升548點。英鎊兌美元反彈，1英鎊升至1.088美元以上。

正當英鎊及英國股債急速向下之際，英倫銀行突然入市買債穩定市場，扭轉了英國緊縮貨幣政策對抗通脹的方向，令上周五英國政府公布財政大計以來持續急挫的英國國債止跌回升，市場信心回穩，美國債息回落，美股反彈。

英倫銀行宣布，直至下月14日，將根據需要購買長期國債，以穩定金融市場。英倫銀行將購買剩餘期限至少20年期英國國債，每日最多50億英鎊緊急買債計劃推出首日，合共收到近26億英鎊英國國債投標，其中約10億英鎊被接受。

英倫銀行強調，如果市場失效持續或惡化，將對英國金融穩定構成重大風險。央行又推遲原定下周開始出售8,300億英鎊國債的計劃。

美國三大指數全線上揚，道指升548點，升幅1.9%，收市報29,683點。標準普爾500指數升71點，升幅近2%，收報3,719點。納斯達克指數升222點，升幅逾2%，收報11,051點。

Apple逆市跌 科技股造好

科技股一吐悶氣，Facebook母公司Meta股價漲逾5.3%，亞馬遜（Amazon）與Google母公司Alphabet升幅分別超過3.1%、2.6%。蘋果公司（Apple）受 iPhone 需求不如預期，傳會儲止增產計劃，股價逆市跌近1.3%。台積電美國存託憑證（ADR）亦下跌1.2%，近10個交易日第8度收黑。

美國生物科技公司百健（Biogen）表現「標青」，股價一日升近4成。渤健宣布，與日本藥廠衛采開發的實驗性藥物在大型研究中有效減緩阿茲海默症病程。