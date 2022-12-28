英智庫推算中國經濟延至2036年才超越美國

英國經濟與商業研究中心（CEBR）最新報告指出，受到中國動態清零政策以及與西方貿易緊張局勢升溫的影響，預計中國要遲至2036年才能超越美國成為全球最大經濟體。報告同時顯示，全球2022年經濟產值首次突破100萬億美元（約780萬億港元），但在全球加息打擊通脹下，明年全球面臨經濟衰退威脅。

CEBR在年度世界經濟排行榜報告中估計，直到2037年，隨着發展中經濟體追上發達經濟體，全球經濟產值將翻一倍；經濟力量的轉變，將令東亞和太平洋地區佔全球經濟產值的比率，於2037年增加到超過三分之一，而歐洲的比率將降至不足五分之一。

CEBR表示，中國和西方貿易戰的影響將比俄烏戰爭嚴重幾倍，世界經濟將無可避免地面臨急劇衰退和通脹回升，但對中國的傷害會大很多倍，其成為世界最大經濟體的步伐也將被打亂。

中西貿易戰影響超俄烏戰爭

儘管最新預測較原先估計遲了6年，但仍是市場上較樂觀的預測。隨着愈來愈多數據顯示中國經濟已失去高速發展動力，不少分析機構與專家斷言，中國經濟規模將在很長時間內都無法超過美國，甚至可能會永遠屈居第二。

本月中旬，日本經濟研究中心（JCER）的最新報告指出，由於動態清零政策帶來的經濟衝擊、美國對中國的出口管制，加上中國人口紅利不再，預估中國經濟增長到2035年將降至2.2％，並認為中國已失去了超越美國的機會。