英特爾突然宣布CEO退休 股價早段報捷

英特爾(INTEL)突然宣布，行政總裁Pat Gelsinger將退休，並辭去董事會職務。同時，David Zinsner和Michelle Johnston Holthaus將出任出任英特爾臨時聯席行政總裁，Holthaus同時被任命為新設的英特爾產品行政總裁，而Frank Yeary則被任命為臨時執行主席。集團指，董事會已成立遴選委員會，將迅速尋找Pat Gelsinger的永久繼任者。
委任兩人出任臨時聯席行政總裁
英特爾股價早段造好，現報24.65美元，升2.5%。
Frank Yeary表示，英特爾還有很多工作要做，並致力恢復投資者信心。集團必須將產品為中心，隨著Holthaus永久晉升為英特爾產品執行長以及英特爾臨時聯席首席執行官，將確保產品團隊擁有為客戶提供服務所需的資源。
Pat Gelsinger對離任表示「苦樂參半」
Pat Gelsinger表示對離任「苦樂參半」(bittersweet)，指其職業生涯大部分時間都在英特爾，工作一直充斥他的生活。他又指，對集團所有人來說，今年是充滿挑戰的一年，因為集團要做出了艱難但必要的決定，以使適應當前的市場動態，並感謝世界各地英特爾曾與他共事的同事。
季績遜色引發拋售 大手裁員
Pat Gelsinger於2001年至2009年擔任英特爾技術總監，2009離任，及至2021年重返陷入困境的英特爾，擔任行政總裁，但集團核心業務的市場分額持續流失。集團今年8月公布遜色季績後，股價一度大挫，並宣布裁員逾15%。