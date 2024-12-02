英特爾突然宣布CEO退休 股價早段報捷

英特爾(INTEL)突然宣布，行政總裁Pat Gelsinger將退休，並辭去董事會職務。同時，David Zinsner和Michelle Johnston Holthaus將出任出任英特爾臨時聯席行政總裁，Holthaus同時被任命為新設的英特爾產品行政總裁，而Frank Yeary則被任命為臨時執行主席。集團指，董事會已成立遴選委員會，將迅速尋找Pat Gelsinger的永久繼任者。

委任兩人出任臨時聯席行政總裁

英特爾股價早段造好，現報24.65美元，升2.5%。

Frank Yeary表示，英特爾還有很多工作要做，並致力恢復投資者信心。集團必須將產品為中心，隨著Holthaus永久晉升為英特爾產品執行長以及英特爾臨時聯席首席執行官，將確保產品團隊擁有為客戶提供服務所需的資源。