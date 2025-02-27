英特爾能再成為AI贏家？

芯片巨擘英特爾（INTC）曾嘗試打入由Nvidia主導的利潤豐厚的AI加速器市場，但未能成功。該公司的Gaudi系列人工智能加速器具有潛力，而且英特爾為其製定了極具競爭力的定價，但不成熟的軟體生態系統阻礙了銷售。英特爾未能實現自己對2024年AI芯片銷售的預期，並且最近改變了策略。Falcon Shores原本是Gaudi 3的後續產品，但已被取消作為商業產品，英特爾目前專注於機架級AI解決方案，可能要到2026年才能準備就緒。 儘管英特爾在人工智能加速器市場中實際上並不佔據主導地位，但該公司的CPU業務可能會彌補部分不足。隨著人工智能產業日趨成熟，工作負載從訓練人工智能模型轉向運行這些模型，英特爾的Xeon伺服器CPU將成為人工智能戰爭中的強大武器。

廉價人工智能可能對英特爾有利 最近有消息稱，中國新創公司DeepSeek成功訓練出一種人工智能模型，其性能可與美國公司的最佳模型相媲美，而且訓練和運行成本卻低得多，這最終可能對英特爾有利。雖然訓練先進的AI模型需要像Nvidia這樣的強大加速器，但對於推理或實際運行這些模型來說，這並不一定如此。規模較小、功能較弱的AI模型已經可以在CPU上有效運行，尤其是內建了一些AI加速功能的CPU。 英特爾周一宣布推出Xeon6系列伺服器CPU的新成員，擴大了產品線以涵蓋更低的價格點和特殊用途。Xeon 6500和6700系列芯片主要針對資料中心。這些伺服器CPU比英特爾上一代芯片效率更高、密度更高，該公司聲稱，與5年前的系統相比，客戶的擁有成本可降低高達68%。雖然這些芯片可以與AI加速器配對作為AI訓練集群的一部分，但英特爾也指出，與競爭對手AMD最新的伺服器CPU相比，它們的AI推理性能提高了50%。 英特爾也推出了針對網路和邊緣芯片的Xeon 6，目標市場是無線接取網路和其他邊緣運算應用。這些芯片比之前的芯片節能高達70％，並且還具有強大的AI功能。英特爾指出，38核心視訊邊緣伺服器系統能夠對38個同時的攝影機串流運行AI推理。 實際上，並非每個AI用例都需要基於全球資料訓練的最先進的AI模型。隨著功能更強大的AI被塞進更小、更便宜的模型中，內建AI加速的CPU可以成為任何公司AI策略的重要組成部分。

龐大的市場等待爭奪 隨著人工智能產業的成熟，最初部署人工智能解決方案的瘋狂熱潮將讓位給關於投資回報的嚴肅討論。英特爾試圖透過其AI加速器專注於成本效益，但由於軟體問題而失敗，但類似的策略可以適用於其CPU。

對於涉及無需昂貴的AI加速器即可運行的小型、微調AI模型的應用程序，搭載英特爾最新Xeon 6 CPU的伺服器可能是最具成本效益的解決方案。在其他需要AI加速器的情況下，英特爾的CPU仍然可以成為其中的一部分。 IDC估計，到2027年，機器學習和分析的年度總支出將達到3,610億美元，其中1,530億美元來自生成性人工智能支出。隨著強大的人工智能模式運作成本越來越低、效率越來越高，越來越多的支出可能會流向沒有高端人工智能加速器的基礎設施。 由於被排除在人工智能加速器市場之外，英特爾在人工智能方面的整體機會比如果該公司成功將Gaudi打造成為一個成功產品時所獲得的機會要小。但即使遭遇挫折，英特爾在人工智能競賽中仍佔有一席之地。 作者：Timothy Green, The Fool 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com) 原文刊登於 HK MoneyClub