英皇國際出售北角健威坊予大股東楊受成，變現逾19億元。

英皇國際（163）發公告指，出售北角健威坊商場予其大股東楊受成，總代價為19.428億元，較6月15日公允值的20億元，折讓2.86%，並預期出售不會錄得收益或虧損。
英皇將9億用於營運資金
英皇指，完成交易後經扣除抵押，所得淨額料約有11.358億元，不少於80%，即約9.08億元，將用於豐富營運資金，供經營及擴展現有物業發展及物業投資業務；而餘額2.278億元則用作一般營運資金。
英皇表示，經定期審視其投資組合之業務營運後，集團認為該物業位於傳統旅遊購物區以外，乃屬非核心投資物業組合，透過改裝或重建工程以進一步大幅升值之機會有限，故此出售可加強財務狀況，以支持未來投資機會及優化投資組合以獲取更高回報。
北角健威坊商場位於香港英皇道560號，內設地庫、地下低層及地下高層，建築面積為約13.2萬方呎。該物業截至2023年3月底止年度收入為6855.9萬元，按年減少1.52%；稅後則由盈轉虧，虧損2.15億元。
英皇楊受成持有新傳企劃亦IPO
此外，由楊受成持有7成股份的新傳企劃（1284）亦已展開IPO，共發行1.5億新股，當中10%公開發售，上市價介乎0.84元至0.92元，以每手5,000股計，每手入場費約4,646元，最高集資額1.38億元，擬本月17日掛牌，聯席保薦人為英皇企業融資及力高企業融資。
英皇國際（163）主要股東楊受成於上市前控制新傳企劃約70%股權；而今年新傳企劃核心資產與早年上市的新傳媒集團接近，但2014年，楊受成已向中國恒大（3333）出售新傳媒，作價9.5億元市值。其後楊受成分別於2015年及2017年兩次從恒大集團收購新傳媒資產，兩次交易代價合共7,330萬元。