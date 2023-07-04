英皇國際出售北角健威坊予大股東楊受成，變現逾19億元。

英皇將9億用於營運資金

英皇指，完成交易後經扣除抵押，所得淨額料約有11.358億元，不少於80%，即約9.08億元，將用於豐富營運資金，供經營及擴展現有物業發展及物業投資業務；而餘額2.278億元則用作一般營運資金。

英皇表示，經定期審視其投資組合之業務營運後，集團認為該物業位於傳統旅遊購物區以外，乃屬非核心投資物業組合，透過改裝或重建工程以進一步大幅升值之機會有限，故此出售可加強財務狀況，以支持未來投資機會及優化投資組合以獲取更高回報。

北角健威坊商場位於香港英皇道560號，內設地庫、地下低層及地下高層，建築面積為約13.2萬方呎。該物業截至2023年3月底止年度收入為6855.9萬元，按年減少1.52%；稅後則由盈轉虧，虧損2.15億元。