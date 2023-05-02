英皇查理斯三世加冕促進經濟　英國調查：料帶來14億英鎊現金流

加冕將帶來138億港元現金流
英國零售研究中心（CRR）近日公布調查，英國人將在加冕禮期間，花費近2.5億英鎊（折合約25億港元），若把舉辦派對、外出消費以及遊客帶來的現金流合計，整體金額或超逾14億英鎊（折合約138億港元）。
報告數據亦顯示，英國人將花費2,000萬英鎊（折合約1.96億港元）購買彩旗及餐桌裝飾，而在各種派對慶祝上，料花費近8.5億英鎊（折合約83.4億港元），包括食物以及飲料的支出。
此外，CRR料將有25萬名外國遊客到訪倫敦觀賞加冕，當地酒店或能賺取1.9億英鎊（折合約18.7億港元）收益，計上購物、遊覽等花費，遊客將在此次加冕禮上花費約3.2億英鎊（折合約31.4億港元）。
有品牌已售逾981萬港元紀念品
CRR數據指，加冕禮的熱門相關紀念品，包括陶器、旗幟、硬幣、文具、書籍等，均為暢銷商品，其中馬克杯及碟子等陶器預計將售出380萬個，茶壺則將售出1萬個。
有英國陶瓷品牌負責人表示，英國人在慶典期間盡情慶祝，亦同時抛開政治立場，故目前該品牌已售出價值超過100萬英鎊（約981萬港元）的相關紀念品。
另外，馬莎百貨（Marks and Spencer）自加冕禮日期在去年10月確定後，便開始研發相關新產品系列，品牌食品開發總監Kathryn Turner表示，今年有超過20萬名顧客在網站上搜索加冕禮相關產品，預計將售出逾百萬個罐裝茶葉及罐裝餅乾。
而英國知名餅乾品牌Biscuiteers則透露，預計將售出10萬塊純手工皇家餅乾，目前該品牌正面臨訂單過多的情況，只能盡量在加冕禮前完成生產。