英皇查理斯三世加冕促進經濟　英國調查：料帶來14億英鎊現金流

有品牌已售逾981萬港元紀念品

CRR數據指，加冕禮的熱門相關紀念品，包括陶器、旗幟、硬幣、文具、書籍等，均為暢銷商品，其中馬克杯及碟子等陶器預計將售出380萬個，茶壺則將售出1萬個。

有英國陶瓷品牌負責人表示，英國人在慶典期間盡情慶祝，亦同時抛開政治立場，故目前該品牌已售出價值超過100萬英鎊（約981萬港元）的相關紀念品。

另外，馬莎百貨（Marks and Spencer）自加冕禮日期在去年10月確定後，便開始研發相關新產品系列，品牌食品開發總監Kathryn Turner表示，今年有超過20萬名顧客在網站上搜索加冕禮相關產品，預計將售出逾百萬個罐裝茶葉及罐裝餅乾。

而英國知名餅乾品牌Biscuiteers則透露，預計將售出10萬塊純手工皇家餅乾，目前該品牌正面臨訂單過多的情況，只能盡量在加冕禮前完成生產。