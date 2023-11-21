英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間

英皇金融集團旗下位於旺角門店全新打造升級為體驗店，並於今日(21日)正式開幕。英皇集團主席楊受成率領公司管理層及英皇娛樂藝人陳家樂、衛詩雅及湯怡出席剪綵及開幕禮。 英皇金融行政總裁徐子軒表示，集團斥資數百萬元將旺角門店升級為首間體驗店，翻新後外牆採用落地大玻璃的設計，引入日光照明，節省能源，環保友善為基礎設計。店內裝潢以木系為設計主題，並增設自助模擬交易站、開放式活動空間和獨立會客室，方便客戶體驗高端的投資理財服務並與客服團隊進行諮詢。

徐子軒指，體驗店內配備了4K特大弧型LED顯示屏和高速WIFI上網，配合定期舉辦的線下活動包括各類型投資理財講座及工作坊，務求以多面向與客戶保持互動交流，集團目標明年新增兩間體驗店，暫未定選址，會考慮新界區。人手方面，他透露目前仍有雙位數的職位空缺正在招聘中。

約 40% 至 50% 客戶轉用投資 App 「 Eunify 」 徐子軒稱，集團以投資外匯及黃金為主，本港及內地客戶均是目標客群，未來期望透過手機App拓展東南亞地區客源。他續稱，今年6月至7月推出的投資App「Eunify」，迄今已有約40%至50%的客戶轉用，對此感到滿意。