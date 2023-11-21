熱門搜尋:
OpenAI 賣狗肉 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-21 13:22:35

英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間

分享：
英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間

英皇金融集團旺角體驗店今日(21日)開幕，楊受成(中)率領公司管理層及陳家樂(右二)、衛詩雅(左)及湯怡(右)出席剪綵及開幕禮。(李睿哲攝)

英皇金融集團旗下位於旺角門店全新打造升級為體驗店，並於今日(21)正式開幕。英皇集團主席楊受成率領公司管理層及英皇娛樂藝人陳家樂、衛詩雅及湯怡出席剪綵及開幕禮。

英皇金融行政總裁徐子軒表示，集團斥資數百萬元將旺角門店升級為首間體驗店，翻新後外牆採用落地大玻璃的設計，引入日光照明，節省能源，環保友善為基礎設計。店內裝潢以木系為設計主題，並增設自助模擬交易站、開放式活動空間和獨立會客室，方便客戶體驗高端的投資理財服務並與客服團隊進行諮詢。

徐子軒指，體驗店內配備了4K特大弧型LED顯示屏和高速WIFI上網，配合定期舉辦的線下活動包括各類型投資理財講座及工作坊，務求以多面向與客戶保持互動交流，集團目標明年新增兩間體驗店，暫未定選址，會考慮新界區。人手方面，他透露目前仍有雙位數的職位空缺正在招聘中。

英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間 英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間 英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間 英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間 英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間 英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間
Ad Block

40%50%客戶轉用投資AppEunify

徐子軒稱，集團以投資外匯及黃金為主，本港及內地客戶均是目標客群，未來期望透過手機App拓展東南亞地區客源。他續稱，今年6月至7月推出的投資AppEunify」，迄今已有約40%50%的客戶轉用，對此感到滿意。

Ad Block

另外，亦推出全新會員積分「EFSG Rewards 計劃」，客戶在交易時可以賺取積分，並以積分兌換各種生活產品、優惠及獎賞等，以及兌換英皇集團獨家的演唱會、首映禮、謝票場等門票。

 

英皇金融全新旺角體驗店開幕 目標明年再增設2間

英皇金融集團斥資數百萬元將旺角門店升級為首間體驗店，將會舉辦多元化活動。(李睿哲攝)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受