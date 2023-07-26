英超熱刺大股東Joe Lewis涉多項商業欺詐　遭美國指控進行內幕交易

不過，檢察官沒有在起訴書中宣布劉易斯被捕。

劉易斯為投資公司「Tavistock Group」的創辦人，他將面臨10多項指控，包括證券欺詐。美國聯邦檢察官在起訴書中表示，年屆86歲的劉易斯，將其所投資公司的內幕消息轉達朋友，包括他的私人飛行員、助手、伴侶。

美國指控熱刺股東Joe Lewis劉易斯進行內幕交易

《彭博》報道，劉易斯已從事內幕交易長達8年，期間他披露多間公司的重要非公開信息，包括「Solid Biosciences」、「Australian Agriculture Co. 」及「Mirati Therapeutics」。 有指，劉易斯向其機師每人借出50萬美元，以便於一家公司的臨床試驗消息公開前購入股票。

紐約南區美國檢察官Damian Williams，於聲明上寫道，「這一切都沒有必要，劉易斯是一個富有的人；但正如所指控般，他利用內幕信息作為對員工的補償，或給他的朋友、愛人作為禮物」。

熱刺尚未有回覆

對於指控，劉易斯的律師表示，「政府對劉易斯的指控，犯了嚴重的判斷錯誤（egregious error），劉易斯是一位86歲的老人，他的正直無可挑剔，成就斐然」；而Tavistock及熱則未回覆。