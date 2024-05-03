近年英國成為移民或學生留學熱點，即使英鎊匯率波幅較大，亦吸引不少市民兌換並持有。加上在目前高息環境之下，定存可享更高回報。以下《am730》為讀者整理各大銀行的最新英鎊定期存款比較。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

中銀香港：1萬元換英鎊定存7天享11厘

中銀香港公布最新英鎊定存優惠，客戶用原幣1千元等值兌換英鎊並開立英鎊定存，1個月可享3.5厘、7天可享11厘息率。此外，存款3個月可享2.3%；存款6個月可享2.8%。詳情請向銀行查詢。

詳情：中銀香港

渣打銀行：6個月英鎊定存享3.5%

三大發鈔行中的渣打銀行指，最新美元定存優惠，客戶於網上存入英鎊2,000或以上新資金，3個月可享3.2%；6個月可享3.5%；12個月可享3.3%。要注意，優惠只限透過網上理財開立。詳情請向銀行查詢。

詳情：渣打銀行

滙豐銀行：12個月英鎊定存最高享4厘

現時於滙豐銀行開立12個月英鎊定存，息率最高享2.7厘利率、6個月可享2.4厘、3個月則享2.1厘，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立12個月英鎊定存亦可享2.4%年利率、6個月可享2.1厘、3個月則享1.8厘。要注意上述起存額為2,000英鎊以上。詳情請向銀行查詢。

詳情：滙豐銀行