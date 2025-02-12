茶飲股浪接浪 古茗暗盤佳 蜜雪月底接力

茶飲股新股報佳音。本港第三隻茶飲股古茗(1364)今日掛牌，昨暗盤報捷，一度高見11.9元，較上市定價9.94元高19.7%或1.96元，以每手400股計，帳面最多獲利784元，收市則升約一成。在古茗暗盤造好之際，昨傳出第四隻茶飲股蜜雪冰城或接力，計劃在本月底招股，下月初掛牌。

古茗昨在三大暗盤交易場的收市價均走高，耀才的古茗暗盤收報11.12元，較上市價高11.9%；輝立暗盤收市升10.9%，報11.02元；富途暗盤收報10.96元，高10.3%。三大平台每手帳面獲利408元至472元。

古茗公開發售超購193倍，公開發售佔比亦由最初的10%上調至43.48%，最終集資額增至18.2億元，認購5手或2,000股以內獲全數分派。