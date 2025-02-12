茶飲股浪接浪 古茗暗盤佳 蜜雪月底接力

茶飲股新股報佳音。本港第三隻茶飲股古茗(1364)今日掛牌，昨暗盤報捷，一度高見11.9元，較上市定價9.94元高19.7%或1.96元，以每手400股計，帳面最多獲利784元，收市則升約一成。在古茗暗盤造好之際，昨傳出第四隻茶飲股蜜雪冰城或接力，計劃在本月底招股，下月初掛牌。
古茗昨在三大暗盤交易場的收市價均走高，耀才的古茗暗盤收報11.12元，較上市價高11.9%；輝立暗盤收市升10.9%，報11.02元；富途暗盤收報10.96元，高10.3%。三大平台每手帳面獲利408元至472元。
古茗公開發售超購193倍，公開發售佔比亦由最初的10%上調至43.48%，最終集資額增至18.2億元，認購5手或2,000股以內獲全數分派。
要留意是，港首兩隻掛牌茶飲股表現乏善可陳，去年4月掛牌的茶百道(2555)至今仍潛水45.1%；2021年掛牌的奈雪的茶(2150)更累瀉93.7%。不過有分析認為，茶飲股前景未宜過分樂觀，並相信古茗暗盤表現理想或受惠騰訊控股(700)入股為基石投者，惟內地手搖飲品市場競爭激烈，盈利增長空間或有限。事實上，朋累茶百道表現欠佳，中證監去年9月一度煞停茶飲股來港上市，當中包括古茗及蜜雪冰城。
傳蜜雪冰城集資規模縮
另外，路透社昨引述消息指，蜜雪冰城計劃於本月底在港招股、3月初在港上市，擬籌5億美元(約39億港元)。報道又指，蜜雪冰城本來計劃集資10億美元，但由於公司對現金的需求並不迫切，發行規模已縮減。蜜雪冰城截至去年9月底止有超過4.5萬間門店；累計9個月收入約186.6億元人民幣，按年多21.2%；純利34.9億元人民幣，增45.2%。