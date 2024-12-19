草姬上市｜首掛漲三成 「生招牌」郭晉安：逐步減娛圈工作

由藝人郭晉安及胞姊郭致因創辦的草姬集團首日掛牌。(吳康琦攝)

今年新股「超購王」、由「視帝」郭晉安及其胞姊郭致因創辦的本港保健品供應商草姬集團(02593)今日(19日)掛牌，開報4.69元，較上市價3.75元高25.1%，並一度升近35%至5.05元。每手800股，不計手續費及佣金等，每手賬面獲利752元。身兼集團非執行董事的郭晉安表示，未來將會逐步減少娛樂圈的工作，投放更多時間於集團。

股份公開招股部份錄得超額認購6,082倍，是本港歷來超購倍數第二高的新股，僅次於2018年上市的毛記葵涌(01716)，認購一手800股中籤率只有百分之3，抽1250手（100萬股）始可穩獲一手。