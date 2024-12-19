草姬上市｜首掛漲三成 「生招牌」郭晉安：逐步減娛圈工作

今年新股「超購王」、由「視帝」郭晉安及其胞姊郭致因創辦的本港保健品供應商草姬集團(02593)今日(19日)掛牌，開報4.69元，較上市價3.75元高25.1%，並一度升近35%至5.05元。每手800股，不計手續費及佣金等，每手賬面獲利752元。身兼集團非執行董事的郭晉安表示，未來將會逐步減少娛樂圈的工作，投放更多時間於集團。
股份公開招股部份錄得超額認購6,082倍，是本港歷來超購倍數第二高的新股，僅次於2018年上市的毛記葵涌(01716)，認購一手800股中籤率只有百分之3，抽1250手（100萬股）始可穩獲一手。
王祖藍等多名藝人撐場
多名藝人包括王祖藍、岑麗香、馮素波、韓馬利、康子妮等有到場出席敲鐘儀式支持。草姬集團創辦人兼行政總裁郭致因致辭時表示，草姬扎根香港超過20年，為多元化保健品、美容護膚品供應商，集團採用多渠道銷售模式，專注開發、銷售及賣營銷自有品牌產品。集團能夠在港股主板上市為公司歷史上的里程碑，也是新的起點，未來將以此為契機，務實創新，開拓進取，以持續穩定良好的業績，去回饋社會各界及的投資者。
攻內地電商直播帶貨 擬與TVB商合作
至於未來銷售部署，郭致因表示將在跨境電商平台投放更多資源，部署於12月假期準備一至兩場直播，並透露將與內地網紅合作直播帶貨，亦會聯絡電視廣播(TVB)(00511)商討合作。
身兼集團非執行董事的郭晉安為公司「生招牌」，被視為「郭晉安概念股」，視帝表示，未來將會逐步減少娛樂圈的工作，投放更多時間於集團，主要工作為集團定期商討銷售策略。