草姬兩日孖展超購近2500倍 問鼎今年超購王三甲｜新股IPO

藝人郭晉安出任非執行董事的本港保健品及美容與護膚品供應商草姬集團(2593)今日第二日招股，孖展繼續熱爆。市場消息指，草姬暫時累計借出最少約345.8億元孖展額，相對公開發售集資1,383.44萬元，超額認購逾2,468倍，與今年7月2日上市的元續科技(8637)超購2,479倍接近。由於草姬孖展明日尚有一天可認購，預料可順利超越元續科技，成今年超購倍數第三位，兼有力挑戰今年6月3日上市的優博控股(8529)超購逾2,502倍，成為今年超購倍數第二位的新股。
小菜園首日招股 孖展未足額
另外，中國中式餐飲直營連鎖餐廳小菜園(999)今首日招股，券商首日為小菜園借出最少約3,370.9萬元孖展額，相當於公開發售集資8,600.64萬元計，仍未足額。
小菜園擬全球發售逾1.01億股股份，香港公開發售佔一成，以每股發售價8.5元計，集資最多8.6億元，每手800股，入場費約6,868.6元。小菜園將於下周二中午截止認購，下周五主板掛牌。集團指，有663家在營的直營門店，覆蓋中國14個省的146個城市或縣，主要位於華東地區；至於集資所得將用作擴大門店網絡、增強供應鏈能力，以及升級智能設備及數字化系統等。