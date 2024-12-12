草姬兩日孖展超購近2500倍 問鼎今年超購王三甲｜新股IPO

藝人郭晉安出任非執行董事的本港保健品及美容與護膚品供應商草姬集團(2593)今日第二日招股，孖展繼續熱爆。市場消息指，草姬暫時累計借出最少約345.8億元孖展額，相對公開發售集資1,383.44萬元，超額認購逾2,468倍，與今年7月2日上市的元續科技(8637)超購2,479倍接近。由於草姬孖展明日尚有一天可認購，預料可順利超越元續科技，成今年超購倍數第三位，兼有力挑戰今年6月3日上市的優博控股(8529)超購逾2,502倍，成為今年超購倍數第二位的新股。

小菜園首日招股 孖展未足額

另外，中國中式餐飲直營連鎖餐廳小菜園(999)今首日招股，券商首日為小菜園借出最少約3,370.9萬元孖展額，相當於公開發售集資8,600.64萬元計，仍未足額。