草姬去年少賺67% 末期息15仙 股息率9厘

「郭晉安概念股」草姬集團(2593)公布去年底止全年純利1,296.5萬元，按年大減67.2%，扣除上市開支的經調整盈利3,210萬元，少18.6%；收入跌2.3%，至2.512億元；毛利少1.8%，至1.854億元，毛利率升0.4個百分點，至74.2%；每股盈利為12.82仙，每股末期息高達15仙。

郭晉安胞姐收息 1350 萬

草姬昨收報1.66元，跌0.01元或0.6%，較上市價3.75元累挫55.7%。以15仙末期息計，股息率9厘。以郭晉安胞姐、創辦人兼主席郭致因持倉9千萬股計，收息1,350萬元，其丈夫兼執行執事李日勝收息150萬元。

業績受累上市開支 1920 萬

集團去年零售業務收入1.456億元，升16.3%；批發業務減兩成，至9,415.7萬元。草姬指，溢利減少主要歸因於：一次性及非經常性上市開支約1,920萬元；折舊費用增加；收益及毛利減少。針對充滿挑戰的市場格局，集團策略性擴展其零售業務，於去年年度新開10間門店，提振零售業務。此舉成功推動零售銷售額增長16%。然而，香港零售業總銷貨值收縮7.3%，限制集團完全抵銷批發業務分部缺口的能力。