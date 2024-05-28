草姬謀上市 郭晉安疑分居前悉售股份 惹市場揣測

生產「草姬靈芝孢子」的保健品及美容與護膚品供應商草姬集團向港交所(388)遞上市申請，當中焦點是有份與胞姐在1999年創立公司的藝人郭晉安，並沒有持股，目前由其胞姐郭致因及姐夫李日勝分別持有90%及10%，二人分別為集團主席兼行政總裁及營運總監，而郭晉安只為獨立非執行董事，每年總酬金64萬元。而翻查資料，郭晉安於2022年將股份轉讓胞姐，與其與歐倩怡分居的時間點吻合，因而惹市場揣測。 草姬集團目前旗下主要有三大公司，分別為草姬國際、廣域人力資源及ZINO International，全數為草姬集團100%持股有。

2022 年共 45 萬悉售草姬國際及 ZINO 翻查初步上市文件的披露，郭晉安早在2006年7月10日轉讓39股、佔已發行股本39%草姬國際予郭致因，代價39元；同日郭致因獲配股9,900股，令其持股大增至99.99%，郭晉安持0.01%。及至2010年，二人再以公司Herbs Holdings控股草姬國際，再在2018年Herbs Holdings轉讓股份後，郭致因、郭晉安及李日勝分別持有集團60%、30%及10%。及至2022年3月23日，郭晉安將其持有的30%草姬國際、涉及30萬股全數悉售，轉讓郭致因，代價30萬元。 另外，2001年成立的ZINO International於2010年由Herbs Holdings全資擁有，2017年Herbs Holdings轉讓股份後，郭致因、郭晉安及李日勝分別持有集團60%、30%及10%。及至2022年3月23日，郭晉安將其持有的30%持股以15萬元悉售，全數轉讓郭致因。