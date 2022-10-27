荷包縮水｜專家籲退休者延遲提款 MPF今年人均蝕6萬

港股大冧市，最直接衝擊的除了一眾股民，還有廣大市民的強積金戶口。強積金顧問公司GUM公布，截至上周日止今年GUM強積金綜合指數跌58點或22.7%，報198點，推算人均蝕5.9萬元。強積金研究機構積金評級則指計及周一大冧市，人均蝕幅或已高達6.24萬元，為海嘯後最差的一年。對於即將退休人士無奈面對強積金大縮水，GUM執行董事王玉麟建議彈性操作，可先提取部分資金，其餘繼續投資，待市況反彈才部署。 按GUM數據，強積金三大指數今年齊跌，股票基金跌102點或28.6%，跌幅最大，報254點；混合資產基金減61點或23.7%，報198點；固定收益基金少8點或6.1%，報120點。

大中華基金瀉38%最重傷 受累新冠肺炎疫情、內房危機和中美關係緊張，大中華股票基金今年瀉37.5%最重傷，單計10月亦減6.2%；港股基金今年挫32.5%，本月累跌5.3%，表現第二差；北美股票基金今年累跌25.6%，本月則升0.2%。債券基金表現亦欠佳，環球債券今年及本月分別累跌19.9%及1.9%；亞洲債券分別減16.3%及1.6%。保守基金今年僅升0.1%。 王玉麟指，雖然強積金本年至今整體未錄過正回報，惟建議投資年期超過5年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置，可提高長線投資回報，並指綜觀過去錄得大跌市後，翌年往往可見反彈。GUM指，雖然短期對市場看法審慎，但在資產價格估值低企的誘因下，中長期仍看好中港股。