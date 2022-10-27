荷包縮水｜專家籲退休者延遲提款 MPF今年人均蝕6萬

港股大冧市，最直接衝擊的除了一眾股民，還有廣大市民的強積金戶口。強積金顧問公司GUM公布，截至上周日止今年GUM強積金綜合指數跌58點或22.7%，報198點，推算人均蝕5.9萬元。強積金研究機構積金評級則指計及周一大冧市，人均蝕幅或已高達6.24萬元，為海嘯後最差的一年。對於即將退休人士無奈面對強積金大縮水，GUM執行董事王玉麟建議彈性操作，可先提取部分資金，其餘繼續投資，待市況反彈才部署。
按GUM數據，強積金三大指數今年齊跌，股票基金跌102點或28.6%，跌幅最大，報254點；混合資產基金減61點或23.7%，報198點；固定收益基金少8點或6.1%，報120點。
大中華基金瀉38%最重傷
受累新冠肺炎疫情、內房危機和中美關係緊張，大中華股票基金今年瀉37.5%最重傷，單計10月亦減6.2%；港股基金今年挫32.5%，本月累跌5.3%，表現第二差；北美股票基金今年累跌25.6%，本月則升0.2%。債券基金表現亦欠佳，環球債券今年及本月分別累跌19.9%及1.9%；亞洲債券分別減16.3%及1.6%。保守基金今年僅升0.1%。
王玉麟指，雖然強積金本年至今整體未錄過正回報，惟建議投資年期超過5年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置，可提高長線投資回報，並指綜觀過去錄得大跌市後，翌年往往可見反彈。GUM指，雖然短期對市場看法審慎，但在資產價格估值低企的誘因下，中長期仍看好中港股。
積金評級：海嘯後最差
積金評級則指，強積金本月帳面投資虧損估計約為270億元，相等於457萬名強積金成員每人帳面平均損失約5,900元，估計今年以來帳面累計虧損約為2,860億元，即每名強積金成員帳面損失約6.24萬元；所有基金表現今年跌23.59%，錄得自2008年以來最差的年度表現，當年全年挫27.35%。該行指，明顯可見強積金最大的資產類別香港及中國股票基金出現持續大幅下跌，是總資產下跌的主要原因；倘計入強積金供款後，預計本月強積金成員平均帳戶結餘將跌至約20.6萬元，較上月減少約5,000元，及比去年年底跌約5.17萬元或兩成。
積金局稱短期波動不足虞
積金局則表示，強積金乃跨越超過40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，成員毋須過分擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。