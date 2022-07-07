荷包縮水｜打工仔人均損手2.7萬 MPF半年蝕13% 歷來最差

打工仔又有壞消息！強積金研究機構「積金評級」數據顯示，強積金(MPF)今年上半年錄負回報12.96%，為2000年底開始實施以來最差的首半年！計入每月供款，MPF成員平均帳戶結餘料跌至約23.05萬元，較去年底少2.72萬元或10.6%。不過分析相信，目前反而是增加中港股股票基金投資的時機。

按「積金評級所有基金表現指數」數據，上月、第二季度及今年首6個月，分別跌了3.02%、7.29%及12.96%。

中港股基金季度跑贏

分類基金指數表現方面，中港股基金指數上半年大跌9.89%，但上季升0.18%，上月亦漲3.01%，季度及月度均為所有基金中表現最佳、並為唯一錄正回報的資產；上半年表現最差的是美國股票基金，半年累挫20.55%，上季挫16.41%，上月亦跌8.33%。另外，環球股票基金半年大瀉20.35%，歐洲股票基金亦挫18.73%，亦為拖低MPF回報推手。

積金評級主席叢川普表示，雖然強積金成員的戶口有所損失，但強積金總資產仍穩企在1萬億元以上的心理關口，成員的平均帳戶結餘仍在健康水平，達23萬元。他強調，繼續逗留在投資市場而並非捕捉市場，才是長遠地創造財富的關鍵，跌市可提供以低價買入優質資產的良機。