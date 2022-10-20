荷蘭ASML料美國晶片限制對業務影響有限 第三季訂單創新高

荷蘭半導體製造設備供應商ASML公布第三季業績，銷售和盈利均優於預期，訂單未受美國晶片技術限制，錄得創紀錄新高。ASML同時預計，美國對中國的晶片出口限制不會對公司業務產生重大影響。

ASML行政總裁Peter Wennink在聲明中指出，通脹、消費者信心和經濟衰退等隱憂，令市場存在不確定性。雖然終端市場對記憶體晶片的需求疲軟，但是對ASML系統的總體需求依舊強勁，導致公司第三季訂單達到創紀錄約89億歐元，包括38億歐元極紫外光刻機（EUV）的訂單。

ASML截至10月2日的第三季度，銷售達57.7億歐元，純利為17億歐元，數字均高於市場預期的54.1億歐元和14.2億歐元；訂單為創紀錄的89.2億歐元，毛利為29.9億歐元，毛利率為51.8%，每股盈利達到4.29歐元。集團預期全年銷售額約211億歐元，包括第四季銷售達到61億至66億歐元。

全年銷售料達211億歐元

ASML並不生產晶片，而是向半導體製造商出售光刻機，期內向台積電（TSMC）等公司出售每台價值高達2億美元的極紫外光刻機，以製造最先進的晶片。ASML是全球最重要光刻機製造商，惟公司仍然面對供不應求的情況，目前積壓逾300億歐元的產能需求，正尋求在2025年擴大自身製造產能。ASML於第三季賣出80台光刻機及6台二手光刻機。

ASML在過去一段時間被荷蘭政府要求不向中國出售最先進的光刻。公司表示，可以繼續將較不先進的、極紫外光機除外的光刻機，從歐洲出口到中國。