莎莎上季營業額升37% 稱港離境人次較入境多 銷售受挑戰

莎莎國際(178)公布去年底止第三季銷售數據，期內營業額按年升36.7%，至11.82億元，當中線下銷售多35.7%，至9.5億元，與新冠肺炎疫情前比較，線下銷售已恢復疫情前49%；線上銷售漲41.2%，至2.32億元，佔比19.6%。港澳特區上季總銷售升39.4%，至8.9億元，不過集團指去年第三季澳門已恢通關，加上香港政府派發第二期消費券，令比較基數較高，導致銷售增長速度較上半年放緩。在此消費旺季期間，香港離境人次較旅客入境人次多，也令銷售受到挑戰。

莎莎國際｜香港線下銷售漲 40% 恢復疫前 43%

集團指，港澳期內線下銷售升44.3%，而同店銷售則增加43.7%。於去年底在港澳經營的店舖數目較疫情前減少36間或30.5%，至82間，但銷售額已恢復至疫情前46.9%。旅客的銷售佔比為46.9%，疫情前則約為74%。單計香港，集團正積極於非旅遊區的地段尋找市場缺口，冀能更好地服務本地顧客，同時亦在核心旅遊區布局，與現有的業務覆蓋範圍互補。期內，集團在中環和黃竹坑開設兩間新店舖，令香港特區的店舖總數增加至73間。今年是疫情後全面通關的首個聖誕節，香港政府舉辦大型活動吸引旅客和刺激本地消費。集團在香港線下銷售於期內漲40.3%，恢復至疫情前43.1%水平。同店銷售則增38.4%。