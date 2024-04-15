莎莎上季營業額按年跌4% 稱受累於港人北上消費及股樓受壓

莎莎國際（178）公布截至2024年3月31日止的季度數據，顯示上季營業額按年下降4.1%，至10.41億港元，其中線下銷售下跌8.7%，上銷售則增加27.1%。與疫情前的2019年同期比較，集團線下銷售已恢復44.5%。莎莎稱，集團錄得營業額下降，主要受累於港人北上消費以及股、樓兩者受壓。

莎莎港澳店舖數目較疫情前減少36間 莎莎數據指，在港澳特區的線上銷售為4,810萬港元，佔其總銷售額約6%，由於顧客選擇回到實體店購物，導致集團於該地區的線上銷售按年下降11.7%，而港澳特區經營的店舖數目，較疫情前減少36間至82間，但銷售額已恢復至疫情前42.5%，旅客銷售佔比為 49.7%，疫情前則約為74%。

內地方面，營業額按年升18.2%至1.5億元，佔總營業額14.4%，同店銷售按年跌23.2%。截至3月底，莎莎在內地經營的店舖數目較去年同期減少5間。東南亞業務方面，上季營業額微跌1.6%至8,800萬元，其中，線下銷售7,160萬元或佔總銷售額81.4%。馬來西亞經營店舖數目較疫情前減少13間；新加坡市場方面，集團計劃於下一個財政年度的第一季開設4間店舖。 莎莎：受累於港人北上消費及股樓受壓 莎莎表示，愈來愈多香港居民「北上」內地城市消費，令本地市面淡靜，尤其是接近深圳關口的住宅地區，情況以周末及公眾假期最為明顯，影響期內銷情。