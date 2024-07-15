莎莎上季營業額挫一成 料免稅額提升影響需時反映

莎莎國際(178)公布6月底止首季營業額9.446億元，按年跌9.8%，主要由於港澳面臨挑戰；核心市場的營運壓力主要來自宏觀市場表現疲弱、港澳地區出境旅遊持續，導致銷售錄得雙位數跌幅，及因去年港澳及中國內地恢復通關並出現報復性消費，造成較高的基數。集團指，會通過管理各地區市場的業務表現，來減輕核心市場對集團業績的影響。 線上銷售大增 71% 佔比 21.3% 另外，莎莎上季線上銷售大幅增加71.3%，至2.012億元，佔總營業額21.3%，2023年同期為11.2%。線上銷售增長主要因為中國內地市場的線上業務由去年同期的5,200萬元，大幅增加至期內的1.352億元。

港澳核心市場銷售下跌 20.4% 期內，集團在港澳核心市場的銷售下跌20.4%，至6.848億元，港澳的旅客銷售佔比為46.3%。莎莎指，雖然北上旅客量目前似乎已漸趨穩定，並成為一種常態，但到訪港澳的旅客數量，非常取決於政策取向以及批准簽證的情況。而今年7月1日起，到訪港澳的旅客免稅額會由5,000元人民幣，提高至12,000元人民幣，將有利零售業發展，不過有關的正面影響仍需時才能反映出來。 期內，集團在內地的營業額為1.635億元，大幅增加66.5%，線上銷售的增長趨勢從2023/24財政年度下半年延續。線下業務仍然面臨挑戰，而線上銷售的強勁表現繼續帶動該地區總銷售增長，並預計會維持升勢。線上業務錄得160.3%的增長，至1.352億元，佔集團在該地區的總銷售額82.7%。集團在內地經營的店舖數目較去年同期減7間，線下銷售下降37%，至2,830萬元。