莎莎全年扭虧為盈轉賺5824萬　首季總營業額按年升三成

而上季香港線下銷售按年升約56%，受惠內地逐步通關和放寬社交距離，內地旅客銷售佔比約41%，未回復至疫情前約70%的水平；而集團在4月1日至6月11日期間，總營業額按年升31.9%至8.5億元，港澳營業額升51%至7億元，內地跌27%至7,670萬元。

期內，莎莎營業額35.01億元，按年增長2.6%。香港及澳門特區市場的線下銷售增長7.3%至23.73億元，同店銷售按年升近27%；中國內地的線下銷售（按人民幣計算）下跌22.9%至2.25億元。

莎莎：正經歷適應和過渡時期

莎莎表示，內地經濟從疫情中復蘇，消費能力回復，市民再次外遊，預計內地旅客將陸續回歸。不過，香港居民外遊人數急劇增加，不斷變化的政策措施對本地顧客銷售產生重大影響，目前正經歷適應和過渡時期，邁向新常態。

同時，本財政年內會繼續精簡實體店舖網絡，並就續租洽談合理租金水平。同時，集團削減非必要及無效益的開支，以減低辦公室及店舖的固定成本，亦實施一系列提升營運表現的措施，包括加強數碼化，優化人力資源結構，以及提高營運效率，並加快數碼化進程

此外，鑑於集團所在市場的經營環境所面臨的疫情挑戰剛剛過去，根據集團按溢利派發股息的政策，以及實施負責任的風險管理，不建議派發末期股息。

截至3月底，公司合計經營186間零售店，香港佔82間。公司指，會繼續精簡實體店舖網絡，並就續租洽談合理租金水平，以減低辦公室及店舖的固定成本。