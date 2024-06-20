莎莎全年盈利升2.8倍賺約2億元 恢復派末期息5仙

莎莎國際（178）公布全年業績，截至3月底止股東應佔盈利2.19億元，按年增2.76倍，近升2.8倍至2.2億元，每股盈利7.1仙；公司亦恢復派息，末期息每股派發5仙。 莎莎指，期內受惠香港及澳門與內地通關後，內地旅客重臨，帶動莎莎團全年營業額上升24.8%至43.67億元。港澳地區營業額方面，按年升31.4%至34.1億元，香港同店銷售升33.6%；澳門同店銷售則27.7%。內地營業額升9.7%至5.8億元，其中線上銷售貢獻明顯，佔總銷售的71.4%；東南亞的營業額則跌1.7%至3.7億元。

莎莎去年度沒有派息 有關重新派息，莎莎指因考慮到集團營運已恢復穩健且錄得盈利，擬派發末期股息5仙，即相等於年內盈利約七成，並將維持穩定股息政策，而莎莎在去年度沒有派息。