莎莎全年盈利升2.8倍賺約2億元　恢復派末期息5仙

莎莎國際（178）公布全年業績，截至3月底止股東應佔盈利2.19億元，按年增2.76倍，近升2.8倍至2.2億元，每股盈利7.1仙；公司亦恢復派息，末期息每股派發5仙。
莎莎指，期內受惠香港及澳門與內地通關後，內地旅客重臨，帶動莎莎團全年營業額上升24.8%至43.67億元。港澳地區營業額方面，按年升31.4%至34.1億元，香港同店銷售升33.6%；澳門同店銷售則27.7%。內地營業額升9.7%至5.8億元，其中線上銷售貢獻明顯，佔總銷售的71.4%；東南亞的營業額則跌1.7%至3.7億元。
莎莎去年度沒有派息
有關重新派息，莎莎指因考慮到集團營運已恢復穩健且錄得盈利，擬派發末期股息5仙，即相等於年內盈利約七成，並將維持穩定股息政策，而莎莎在去年度沒有派息。
期內集團共新開8間店舖，其中包括重新進駐新加坡市場的首間店舖；本財年後集團再於新加坡開設4間店舖，令當地店舖數目增至5間。
莎莎：將加強管理庫存避減價促銷
未來前景方面，莎莎表示儘管宏觀經濟環境不明朗，推高區內的生活成本，以及零售經營環境面臨挑戰，集團仍然專注實現可持續盈利。
集團將通過加強獨家品牌陣容，實現全渠道銷售的利潤增長，並透過投資及發展獨家品牌，來實現此戰略；集團亦將加強管理庫存，降低庫存周轉天數和避免減價促銷，以提高投資回報率，減少所需的營運資金。