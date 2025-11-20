莎莎半年多賺55%增派息 內地業務轉虧為盈

莎莎國際(178)公布9月底止半年純利5,015.7萬元，按年多54.8%；營業額19.906億元，升6.6%；毛利7.55億元，升4.2%，毛利率37.9%，減0.9個百分點；每股盈利1.6元；每股中期息1.15仙，多53.3%，派息比率71%。

中期息 1.15 仙

集團指，業績改善主要因為集團的核心市場香港及澳門旅客量持續上升，集團推出的營銷策略成功帶動客流，提升交易宗數及銷售，令集團整體營業額較去年有所增長，集團營業額提升，加上內地業務成功轉虧為盈。

港澳同店銷售升 11.4%

期內，港澳營業額錄得15.352億元，上升9.4%。即使第二季港澳持續受到特大暴雨、烈風或暴風程度的影響，線下營業額仍錄14.249億元，升8.9%，佔該地區營業額92.8%。同店銷售亦上升11.4%，交易宗數及每宗交易平均金額亦有所上升。集團於港澳共營運84間店舖，其中26間坐落核心旅遊區。在香港及澳門，分別42.1%及77.9%的銷售額來自旅客，合併計算，集團在該地區的線下銷售額中，有51.3%是來自旅客。