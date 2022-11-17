莎莎國際半年少蝕27%不派息 連續第4次中期業績虧損

莎莎國際（178）公布截至今年9月底止中期業績，虧損收窄26.7% 至1.33億元，去年同期蝕1.82億元；每股虧損4.3仙。不派息。這是莎莎自2019年9月底止年度起計第四個虧損的中期業績，而在疫情下，莎莎對上三個財政年度均錄得虧損。

莎莎期內錄得營業額15.5億元，按年下跌2.9%，其中香港和澳門特區的零售及批發營業額下降9.3%至9.85億元。

集團期內現金流有所改善，經營現金淨流入1.5億元，去年同期則流出 1,660萬元，如包括支付租賃負債1.87億元，則錄得現金流出3,308萬元，去年同期流出2.3億元。於9月底集團現金及銀行結存為 2.03億元，較今年3月底約3億元減少9,351萬元，還未動用的銀行融資額約2億元。集團更於3月底獲得公司執行董事及控股股東郭少明及郭羅桂珍提供最高2億元的循環貸款。

經營現金流改善 半年淨流入 1.5 億

莎莎在公告中指出，期內港府於2022年4月及8月繼續推行消費券計劃，刺激本地消費，惟該計劃對本地零售消費的正面效果正逐漸減弱。期內，集團在香港同店銷售按年19.8%；同時，雖然店舖數目淨減少5間至 71 間，但總體零售銷售仍錄得8%的增長。銷售增長的趨勢持續，第二季度的同店銷售穩定地保持雙位數增長。

另外，莎莎同時公布10月份的零售和批發營業額，較去年同期下跌1.5%。香港零售銷售按年回升2.7%，同店銷售增9.1%；澳門零售銷售按年升14.6%，同店銷售升7.5%。至於內地零售銷售按年下跌26.9%，同店銷售降14.1%。

莎莎今早輕微高開後股價持續向下，最新報1.08元，跌幅為5.3%，暫時成交361萬元。