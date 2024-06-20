莎莎郭少明倡兩招吸旅客 冀維持七成派息率

對於未來擴展計劃，郭少明指要視乎香港零售市道的復甦步伐，目前未有本地的開店目標。他表示，港府落力推出多項活動吸引旅客，惟相信最重要仍為「人流」及免稅額增大，倡議盡快開放大灣區一簽多行，認為兩者對零售業幫助大。他強調，對零售市場仍有信心，認為香港仍有吸引力。

續租租金微跌 員工成本難下調

至於租金方面，郭少明指店舖續租普遍未有加租，部分則有減租，因此整體續租租金有輕微下降，租金佔生意比例由新冠肺炎疫情前的約12.5%，降至目前逾11%。他表示，本地生活指數高，員工薪金成本難跌，唯有調整租金才可以增加競爭力。

重新進駐新加坡 將新設 5 店

另外，集團2019年撤出新加坡市場後，去年度重新進駐當地，開設一間分店，未來擬再增設4間新店。郭少明指，重新進駐新加坡是馬來西亞同事的意見，整體的投資審慎，營運開支不高，並認為布局當地有利爭取更多品牌，對馬來西亞業務有利。他又指，馬來西亞與中國有免簽證入境政策，因此當地業務亦主要針對內地人生意。