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財經
2024-06-20 18:25:06

莎莎郭少明倡兩招吸旅客 冀維持七成派息率

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莎莎郭少明倡兩招吸旅客 冀維持七成派息率

郭少明(左)表示，按目前現金水平，相信未來維持七成派息率的機會大 ；右為副主席郭羅桂珍。

莎莎國際(178)公布3月底止年度純利約2.19億元，按年多近2.8倍，並恢復派發末期股息5仙，為2018年度後5年來首次派息。集團主席及行政總裁郭少明表示，去年度派息比率70%，按3月底止現金錄約4.58億元，按年增50.9%，按目前現金水平，相信未來維持七成派息率的機會大。

莎莎今日放榜後午後股價走高，收報0.82元，大升0.06元或7.9%，成交額1,730萬元。

對於未來擴展計劃，郭少明指要視乎香港零售市道的復甦步伐，目前未有本地的開店目標。他表示，港府落力推出多項活動吸引旅客，惟相信最重要仍為「人流」及免稅額增大，倡議盡快開放大灣區一簽多行，認為兩者對零售業幫助大。他強調，對零售市場仍有信心，認為香港仍有吸引力。

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續租租金微跌 員工成本難下調

至於租金方面，郭少明指店舖續租普遍未有加租，部分則有減租，因此整體續租租金有輕微下降，租金佔生意比例由新冠肺炎疫情前的約12.5%，降至目前逾11%。他表示，本地生活指數高，員工薪金成本難跌，唯有調整租金才可以增加競爭力。

重新進駐新加坡 將新設5

另外，集團2019年撤出新加坡市場後，去年度重新進駐當地，開設一間分店，未來擬再增設4間新店。郭少明指，重新進駐新加坡是馬來西亞同事的意見，整體的投資審慎，營運開支不高，並認為布局當地有利爭取更多品牌，對馬來西亞業務有利。他又指，馬來西亞與中國有免簽證入境政策，因此當地業務亦主要針對內地人生意。

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