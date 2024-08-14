華人置業半年蝕4.2億不派中期息　料物業市場或「異常波動」

華人置業（127）早前發盈警，預期6月底止半年可能錄得收入減少介乎23%至33%。周三（14日）集團公布業績，公司半年擁有人應佔虧損為4.223億港元，去年同期盈利為1.47億元，繼續不建議派發中期股息。

華置表示，上半年收入按年跌28%至1.95億元。收入方面，租金收入下跌12%至1.15億元，呈報出售持作買賣之投資收益減少9成或5,560萬元至590萬元；上市及非上市股本投資股息收入下跌1成，至3,560萬元；債券及結構產品利息收入下跌25%至330萬元；樓宇及物業管理服務收入下跌4%至2,660萬元。

華置又指，經考慮公司的股息政策，董事會已議決不宣派期間任何中期股息，以保留更多現金作集團把握日後財務、物業投資或證券投資的機遇需要。

華置：物業市場或有「異常的波動」

集團展望，地緣政治緊張局勢及氣候變化風險，有可能於中短期繼續影響全球。然而，隨著預期美國將率先帶領全球減息，商業及投資活動將受到重大刺激。對物業市場的整體影響，可能為市場帶來異常的波動，而不同物業類別及市場區隔的波動性，亦會有不同格局。集團將繼續於商業計劃及營運方面審慎行事，以保障並提升持份者的價值，亦會繼續將企業社會責任融入至商業營運中，以實現長遠業務價值。