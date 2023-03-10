華人置業｜華置去年扭虧為盈　淨賺11.5億不作派息　料股市今年具反彈潛力

華人置業（127）公布2022年全年業績，去年扭虧為盈，淨賺11.52億元，主要因年內確認來自一間接受投資公司的股息收入、投資物業公平值變動轉虧為盈及證券投資及財資產品的虧損淨額減少，該股不派末期息。華置現升0.66%。

收入增加10.4%

華置業績指，去年收入增加10.4%至14.35億元，華置指，雖然債券及結構性產品利息收入減少2.35億元，但基於一家投資的物業發展公司支付10.14億元股息，帶動整體收入增加。

至於集團出售持作買賣的上市投資確認已變現收益約2,860萬元，按年減少84.4%；債券已變現收益30萬元；結構性產品已變現虧損60萬元；至於債券、上市股東投資及結構性產品公平值變動的未變現虧損為3.18億元，按年減少66.4%，當中債券未變現虧損減少73.6%至1.6億元，上市投資未變現虧損減少53.4%至1.58億元。