華人置業｜華置去年扭虧為盈　淨賺11.5億不作派息　料股市今年具反彈潛力

華人置業（127）公布2022年全年業績，去年扭虧為盈，淨賺11.52億元，主要因年內確認來自一間接受投資公司的股息收入、投資物業公平值變動轉虧為盈及證券投資及財資產品的虧損淨額減少，該股不派末期息。華置現升0.66%。
收入增加10.4%
華置業績指，去年收入增加10.4%至14.35億元，華置指，雖然債券及結構性產品利息收入減少2.35億元，但基於一家投資的物業發展公司支付10.14億元股息，帶動整體收入增加。
至於集團出售持作買賣的上市投資確認已變現收益約2,860萬元，按年減少84.4%；債券已變現收益30萬元；結構性產品已變現虧損60萬元；至於債券、上市股東投資及結構性產品公平值變動的未變現虧損為3.18億元，按年減少66.4%，當中債券未變現虧損減少73.6%至1.6億元，上市投資未變現虧損減少53.4%至1.58億元。
整體租金收入減少10.3%
期內集團總括已變現及未變現收益或虧損，計及股息收入淨額、利息收入、其他投資收入及財務收入的收入淨額為1600萬元。
華置指，去年非零售部分租金收入減少9.1%至2.28億元，零售部分租金減少14.1%至6570萬元，整體租金收入減少10.3%至2.94億元。截至去年底，銅鑼灣地帶商舖出租率約95.62%，佔25%權益的奧海城三期約98.56%，至於佔15%權益的中港薈出租率約42.04%。寫字樓方面，夏慤大廈平均出租率約為70.91%。
劉鳴煒：股市今年具反彈潛力
華置主席劉鳴煒指，預計股票市場於今年具反彈潛力，惟疫情、地緣政治緊張、通脹升温、加息等風險因素仍然存在，認為應謹慎觀察該等相互加強的衝擊。他續指，本地工業市場方面，鑒於外部環境逐漸改善，預計整體貿易活動將恢復及增加。