華僑銀行：希望未來5年晉身成本港十大銀行　去年中資企業客規模增45%

華僑銀行行政總裁黃碧娟表示，有信心集團於2025年前實現30億坡元（折合約173.76億港元）額外收入。她指，希望華僑銀行在未來5年晉身成本港十大銀行，收入雙位數增長，私銀新加坡銀行香港業務，未來三年爭取資產管理規模（AUM）升50%。

香港業務方面，去年上任的華僑銀行大中華區總裁王克指，華僑銀行持續拓展宏富理財業務，以吸引高端客戶。(葉婧雯攝)

黃碧娟指，集團已積極吸納內地客，去年中資企業客戶規模增45%，包括新經濟客、物流和電商公司。集團同時公布其他業務發展規劃，未來3年將投資15億港元發展大中華區業務，在計劃投資的15億港元內，10億港元將用於平台現代化，涵蓋技術架構的關鍵領域，並將人工智慧（AI）能力嵌入到各個業務領域。

此外，集團亦會於全球招聘約300名人手，以增值集團的數碼業務發展。目前華僑銀行在大中華地區內、17個城市共有67間分行，擁有約4,500名員工，其中包括中國內地、澳門、香港及台灣。

王克：續拓展宏富理財業務

香港業務方面，去年上任的華僑銀行大中華區總裁王克指，華僑銀行持續拓展宏富理財業務，以吸引高端客戶。去年宏富理財客戶按年增47%；宏富理財資產管理規模按年增29%。

王克又表示，人工智慧功能的加入將帶來新功能並提高生產力，為香港和澳門市場提供支援。